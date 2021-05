Après que le mannequin Apernah ait accusé Julian Colston d’agression sexuelle, ce dernier qualifie les allégations de «  fausses et malveillantes  »

Un jour après que le mannequin Apernah ait sollicité une FIR contre le célèbre photographe Colston Julian, l’alléguant de harcèlement sexuel et d’agression physique, ce dernier a maintenant répondu aux allégations de #MeToo.

S’adressant à Instagram, le photographe a annulé les accusations de « fausses et méchantes » et a déclaré que ses avocats s’occupaient de l’affaire légalement.

« Chers tous. J’ai remarqué qu’un article sur les réseaux sociaux et un article de presse avec des accusations entièrement fausses et malveillantes font certaines déclarations contre moi. Mes avocats suivent le processus officiel et réagissent légalement à la situation », a déclaré Colston dans son message.

«Je suis reconnaissant à tous les collègues, amis, clients et sympathisants qui ont tendu la main et étendu leur foi. confiance et soutien, en ce moment », a-t-il ajouté.

Apernah a écrit au commissaire adjoint de la police (Zone X, MIDC, Andheri East) lundi 10 mai. Cela vient après que le mannequin a partagé un long article sur les réseaux sociaux, décrivant comment Colston l’a agressée physiquement et émotionnellement lors d’une mission de travail.

«… Mec qui a agressé physiquement de nombreux mannequins et actrices de la MÊME MANIÈRE EXACTE COMME UN PSYCHO SERIAL KILLER mais personne ne veut en discuter parce que son travail est bon ?? Oubliez l’agression physique, qu’en est-il du traumatisme mental et psychologique qu’il a causé au fil des ans? Mf m’a bloqué il y a longtemps et n’a jamais posté aucune de mes photos et encore moins les mettre dans une mégazine alors j’ai pensé qu’il était peut-être temps d’apprécier ses «seins» et quoi que ce soit. J’ai dû arrêter d’assister à des événements de mode et à des soirées où il était parce qu’il s’approchait, me harcelait et me disait de ne pas parler à ce gars-là », a écrit le mannequin dans son post Instagram le 12 avril.

En parlant à Mid-day, Apernah a déclaré que Colston était son ami Facebook et qu’elle avait reçu un e-mail de son entreprise pour une opportunité de casting, mais en raison de son jeune âge, la mission n’a pas fonctionné.

« Nous nous sommes rencontrés [in Mumbai] en février 2015 et en avril, il avait commencé à s’imposer sur moi. Il essayait constamment de devenir physique. J’étais avec Inega [Model Management] à l’époque et je ne travaillais pas beaucoup. Il me giflerait, me démoraliserait en disant: «Débarrassez-vous de votre grain de beauté, vos traits ne sont pas beaux». Il était émotionnellement et physiquement violent et essaierait d’écraser ma confiance », a déclaré le mannequin.

Apernah poursuit en disant que lors d’un tournage en 2017, Colston a essayé de l’embrasser et, en cas de rejet, l’a frappée. Depuis l’incident, le mannequin a rompu tout lien avec le photographe, qui, selon elle, passait chez elle en voiture et l’appelait à des heures impaires pour se rafraichir.