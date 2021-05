Après que le maire Lightfoot ait annulé des journalistes blancs, un journaliste hispanique l’annule en retour! – Le bon scoop

Hier soir, Scoop vous a raconté comment la mairesse de Chicago, Lori Lightfoot, a annoncé qu’elle ne parlerait pas aux journalistes blancs et qu’elle ne parlerait qu’aux membres «noirs et bruns» des médias.

De toute évidence, c’est raciste. Et évidemment, un fonctionnaire annulant tout un segment de journalistes pour quelconque Une excuse stupide est scandaleuse, car c’est juste un moyen d’éviter la reddition de comptes. Elle limite délibérément ses interactions avec les médias et elle a eu de nombreux scandales sur lesquels la presse voudrait théoriquement lui poser des questions.

Eh bien, un journaliste ne le défend pas. En tant que membre du groupe démographique «noir et brun», Lightfoot dit qu’elle est prête à travailler, il a dit qu’il ne voulait pas travailler avec ELLE.

«Je suis journaliste latino [with the Chicago Tribue] dont la demande d’entrevue a été acceptée pour aujourd’hui », a-t-il écrit. « Cependant, j’ai demandé au bureau du maire de lever sa condition sur les autres et quand ils ont dit non, nous avons respectueusement annulé. »

«Les politiciens ne peuvent pas choisir qui les couvre», a-t-il écrit.

Je suis journaliste latino @chicagotribune dont la demande d’entrevue a été acceptée pour aujourd’hui. Cependant, j’ai demandé au bureau du maire de lever sa condition sur les autres et quand ils ont dit non, nous avons respectueusement annulé. Les politiciens ne peuvent pas choisir qui les couvre. https://t.co/YMW8M8ZgJm – Grégory Pratt (@royalpratt) 19 mai 2021

EXACTEMENT. DROITE.

Une ancre avec WGN à Chicago a soutenu le stand de Pratt.

Tous les journalistes doivent être unis sur ce point. Aucun politicien ne devrait jamais être autorisé à choisir qui réalise l’interview, en particulier en fonction de la race du journaliste. https://t.co/KUs2B4MdjN – Dan Ponce (@DanPonceTV) 19 mai 2021

Même un journaliste du Washington Post est intervenu pour soutenir Pratt. Maintenant CELA m’a surpris.

Le fait est que les élus, les candidats, les célébrités, les athlètes etc. choisissent qui ils veulent les interviewer tout le temps. Ils ne le font tout simplement pas sur la base de la race ou du sexe. Ou du moins ils ne l’admettent pas. https://t.co/VJpXrJTkPV – Paul Farhi (@farhip) 19 mai 2021

Lightfoot a-t-il poussé le nouveau racisme trop loin? Ou est-ce que les foules de la théorie raciale critique anti-racisme et anti-racisme vont-elles renverser la situation et étiqueter quiconque la critique comme raciste?

On verra. Pourrait aller dans les deux sens, franchement.