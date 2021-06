Après que le gouvernement du Maharashtra a autorisé les activités de production, Amitabh Bachchan est prêt à reprendre le tournage de ‘GoodBye’ | Nouvelles des gens

La mégastar Amitabh Bachchan fera bientôt son retour sur les plateaux de tournage de son prochain film « GoodBye ».

La mise à jour a été partagée par le Shahenshah dans son dernier blog et semblait également heureuse après avoir constaté une baisse du nombre de cas de COVID à Delhi et à Mumbai.

Exprimant son bonheur, il a écrit: « Le Maharashtra et Delhi semblent être en meilleure forme .. les chiffres montrent un graphique qui descend et la libération des ordres pour assouplir certaines des mesures strictes a pris forme .. les mouvements sélectionnés sont autorisés, mais les précautions doivent être respectées.. masque, distanciation, vaccinations, lavage.. tout doit être en place.. »

Partageant des détails sur le tournage du film, Big B a écrit: « Toute ma propre unité de tournage, qui commencera à travailler sur mon film » GoodBye « dans quelques-uns, a toutes été vaccinée par la production, et des précautions extrêmes sont en place pour maintenir la précaution ..”

Décrivant les mesures de précaution, il a partagé : « Chaque pièce de plateau est désinfectée après chaque courte pause et ceux qui se présentent au travail sont testés avant de pouvoir entrer dans le studio… et tous les deux jours, des tests aléatoires sont effectués ; les infectés bloqués et renvoyés chez eux ou à l’hôpital, immédiatement .. »

Récemment, l’acteur s’est rendu sur son Twitter et a rappelé aux internautes qu’ils ne devraient pas être laxistes sur les protocoles COVID même si les restrictions sont assouplies. L’acteur vétéran a également partagé ses prières pour ceux qui souffrent.