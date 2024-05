Après que le fils de Richard Dreyfuss ait commenté le discours de son père, il tente de remettre les pendules à l’heure

On aurait pu croire que Ben Dreyfuss, le fils de l’acteur Richard Dreyfuss, s’était distancié de la dernière controverse de son père en abordant avec légèreté la dispute que l’acteur oscarisé a récemment eue lors d’une récente projection de « Jaws ».

Mais lorsqu’il parlait du « comportement répugnant et scandaleux » d’un membre de sa famille, il ne parlait pas en réalité de son père, âgé de 76 ans.

L’aîné Dreyfuss – qui a joué dans « Jaws » et « American Graffiti » – a fait sensation au Cabot à Beverly, Massachusetts, après avoir prétendument dénoncé les femmes, les personnes LGBTQ+ et le mouvement #MeToo, incitant plusieurs clients à quitter le théâtre. L’incident a également donné lieu à des excuses officielles de la part du lieu, qui a déclaré regretter profondément la « détresse » qu’il a causée.

Le jeune Dreyfuss, qui est journaliste et qui a joué une version plus jeune du personnage de son père dans « Madoff », a ridiculisé la situation dans un tweet de lundi.

« Re : mon père : eh bien, maintenant tu sais pourquoi j’ai refusé de lui donner le mot de passe de son propre compte twitter pendant une décennie mdr » il a écrit sur X, anciennement Twitter. « Ce sera ma seule déclaration à ce sujet. Merci. »

Mais ce n’était pas le cas. Alors que les médias reprenaient le sien réaction apparente, Ben Dreyfuss a précisé qu’un précédent tweet qu’il avait envoyé sur le « comportement scandaleux et dégoûtant » d’un de ses proches avait été mal interprété. Ben Dreyfuss a déclaré qu’il plaisantait simplement sur le fait que sa sœur utilise désormais un téléphone Android.

« Cet article du @DailyMail dénature ce fil », a-t-il ajouté dans un tweet de suivi. « Je ne suis évidemment pas un militant de gauche et la ‘blague’ ne concernait pas son compte Twitter, mais le comportement scandaleux et dégoûtant (de ma sœur qui a adopté Android). »

« Je n’ai pas qualifié le comportement de mon père de ‘dégoûtant’ ou de ‘scandaleux’ puisque je n’étais pas là et que je ne l’ai pas vu ! » il a continué. « Mon père et moi ne sommes pas d’accord sur beaucoup de choses. Mais c’est un pays libre. Les gens sont autorisés à avoir des opinions différentes sur des sujets. »

Les opinions de son père – prétendument exprimées avant la projection de « Les Dents de la mer » samedi – ont certainement heurté celles de plusieurs clients du théâtre Cabot de 850 places. Selon le directeur exécutif du lieu, J. Casey Soward, environ 125 personnes ont quitté l’événement à guichets fermés et il en a rencontré beaucoup qui étaient « vraiment désemparés » par le comportement et les commentaires de Dreyfuss.

Dans un Vidéo Youtube qui semble provenir de l’événement, Dreyfuss a dansé sur scène vêtu d’une robe sur sa chemise boutonnée pendant que « Love Story » de Taylor Swift jouait. Deux machinistes sont montés sur scène et ont retiré la robe tandis que Dreyfuss imitait un strip-tease avant d’enfiler un blazer et de prendre place avant la projection. On ne sait pas pourquoi l’acteur a fait une telle entrée ; Les représentants de Dreyfuss n’ont pas pu être contactés dans l’immédiat pour commenter.

Bien qu’aucun compte rendu complet des remarques de l’oscarisé « The Goodbye Girl » n’ait encore été publié, Dreyfuss aurait prononcé « un discours rempli de haine qui dénigrait les femmes dans les films, le mouvement #MeToo et les droits LGBTQ ». L’acteur a également visé sa productrice de « Nuts », Barbra Streisand, qu’il a qualifiée à la fois de « génie » et d’« idiote », et a partagé des « opinions sectaires » sur les enfants transgenres et leurs parents, le Journaliste hollywoodien et Date limite dit. (En mai dernier, Dreyfuss a également visé les efforts des Oscars pour favoriser la diversité, ce qui, selon lui, « me donne envie de vomir. »)

Selon le Globe de Bostonla star de « Mr. Holland’s Opus » et « Close Encounters of the Third Kind » a également dénigré les droits des trans, faisant une remarque pointue qui a déclenché la première vague de débrayages.

« Ce n’est pas bien parce que quand l’enfant aura 15 ans, elle dira : ‘Je suis une pieuvre' », a-t-il déclaré, selon le Globe. Cette déclaration a provoqué la colère de nombreux spectateurs qui ont crié après Dreyfuss. D’autres sont sortis.

« Il s’est fait huer puis il a dit : ‘Oh, ça va être l’un des ceux sortes de foules ou quelque chose comme ça », a déclaré Soward au journal. Dreyfuss, qui a fondé le Initiative civique Dreyfuss en 2006, il a également déploré l’état de l’éducation civique aux États-Unis, exhortant les spectateurs à « s’assurer que vos enfants ne sont pas la dernière génération d’Américains. Et vous savez exactement de quoi je parle ».

Soward, comme les clients, ne s’attendait apparemment pas à ce que la star au franc-parler se déclenche de cette manière.

« Parfois, les gens vont voir un comédien qui a ces opinions et c’est bien connu. Ils optent en quelque sorte pour cette expérience », a déclaré Soward. « Mais dans ce cas, les gens pensaient qu’ils allaient voir une projection d’un film. et peut-être entendre quelques anecdotes du film.

Le directeur a déclaré au Globe que dès que les gens ont commencé à sortir, il a commencé à rédiger des excuses qui ont été envoyées par courrier électronique aux détenteurs de billets. Le Cabot a publié mardi une déclaration complète attribuée à Soward dans laquelle il s’excusait pour les remarques de Dreyfuss et pour ne pas avoir anticipé la nature potentiellement incendiaire de sa comparution.

« Nous sommes conscients et partageons de sérieuses inquiétudes suite à l’incident récent avec Richard Dreyfuss avant la projection du film ‘Les Dents de la Mer’ au Cabot », a déclaré le communiqué. déclaration dit. « Les opinions exprimées par M. Dreyfuss ne reflètent pas les valeurs d’inclusion et de respect que nous défendons en tant qu’organisation. Nous regrettons profondément le désarroi que cela a causé à nombre de nos clients.

« Nous regrettons qu’un événement qui était censé être une conversation pour célébrer un film emblématique soit devenu une plateforme d’opinions politiques. Nous assumons l’entière responsabilité de l’oubli consistant à ne pas anticiper la direction de la conversation et de l’inconfort qu’elle a causé à de nombreux clients », poursuit le communiqué.

Le Cabot a déclaré qu’il est « en dialogue actif » avec ses clients au sujet de leur expérience et qu’il s’engage à apprendre de cet événement « comment mieux mettre en œuvre notre mission de divertir, d’éduquer et d’inspirer notre communauté ».

