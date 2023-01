Après que le conférencier a intenté une action en justice, l’université Hamline revient sur ses commentaires “islamophobes”

La controverse a commencé en octobre, lorsque Erika López Prater, professeur auxiliaire, a averti les étudiants à plusieurs reprises avant de montrer une image révérencielle de la figure sacrée créée au XIVe siècle. De nombreux musulmans pensent qu’il leur est interdit de voir des représentations visuelles de Mahomet. Mais les historiens de l’art islamique ont déclaré que des images du prophète Mahomet sont régulièrement montrées dans les cours d’histoire de l’art sans incident.

Après qu’Aram Wedatalla, une étudiante musulmane observatrice, se soit plainte auprès des administrateurs, le Dr López Prater a appris qu’elle n’enseignerait plus un cours d’histoire de l’art au printemps. Un e-mail envoyé aux étudiants et aux professeurs par David Everett, un administrateur principal, a déclaré que les actions de l’instructeur étaient clairement islamophobes. Le président de l’université a cosigné une déclaration disant que le respect des étudiants musulmans dans les cours en ligne “aurait dû remplacer la liberté académique”.

La liberté académique a été un problème particulièrement difficile dans les petites écoles comme Hamline, qui fait face à une diminution des inscriptions et à des pressions financières croissantes. Pour attirer les candidats, de nombreux petits collèges ont diversifié leurs programmes et ont essayé d’être plus accueillants pour les étudiants qui, historiquement, ont été exclus de l’enseignement supérieur.

Mme Wedatalla a félicité Hamline, qui se trouve à St. Paul, pour avoir pris au sérieux ses préoccupations en tant qu’étudiante musulmane. Elle n’a pas pu être jointe dans l’immédiat pour commenter la dernière déclaration de l’université.

Le procès, devant le tribunal de district du Minnesota, déclare que les actions de Hamline ont causé au Dr López Prater la perte de revenus de son poste d’auxiliaire, une détresse émotionnelle et des dommages à sa réputation professionnelle et à ses perspectives d’emploi.