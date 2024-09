Après que l’avocat d’Anna Delvey a demandé aux animateurs de The View de s’excuser auprès du candidat de DWTS à l’antenne, il a ensuite publié une déclaration sur l’incident télévisé

Nous sommes reconnaissants à The View d’avoir corrigé ses déclarations fausses et diffamatoires à propos de Mme Delvey. Comme tant d’autres, Anna a commis des erreurs et, plus important encore, elle a fait amende honorable en purgeant une peine de prison et en remboursant intégralement toutes ses dettes. Anna mérite une seconde chance et accepte les excuses de The View.