STATHAM, Géorgie (AP) – Le gouverneur républicain Brian Kemp a déclaré lundi qu’il souhaitait que la Géorgie accorde des subventions aux districts scolaires pour aider les élèves à rattraper ce qu’ils auraient pu manquer à cause de la pandémie de COVID-19, augmenter le nombre de conseillers scolaires , encouragent les aides-enseignants à devenir des enseignants à part entière et adoptent une loi exigeant des exercices de fermeture des écoles.

Kemp a dévoilé un ensemble relativement modeste de propositions d’éducation de la maternelle à la 12e année dans le cadre de son effort de réélection au deuxième mandat dans une école primaire du comté d’Oconee, la même école où l’une de ses filles était enseignante l’année dernière.

“Nous avons encore du travail à faire pour lutter contre la perte d’apprentissage pandémique, amener plus d’éducateurs et de conseillers dans nos écoles et assurer la sécurité de nos élèves et de notre personnel”, a déclaré Kemp à l’école primaire Dove Creek à Statham, juste à l’extérieur d’Athènes.

Kemp a fait d’une augmentation de salaire de 5 000 $ pour les enseignants une pièce maîtresse de son programme lorsqu’il se présentait en 2018 et a versé la dernière tranche d’argent cette année, mais il n’a pas proposé d’augmentation de salaire pour son deuxième mandat lundi.

La démocrate Stacey Abrams, qui se présente à nouveau contre Kemp après avoir perdu de peu contre lui en 2018, a proposé d’augmenter le salaire moyen des enseignants sur quatre ans à 75 000 dollars et de garantir un salaire de départ de 50 000 dollars. Le plan coûterait 1,65 milliard de dollars en nouvelles dépenses sur quatre ans, a déclaré Abrams.

Kemp a fait peu de promesses jusqu’à présent sur ce qu’il ferait lors d’un second mandat. Sa plus grande proposition a été de s’engager à utiliser 2 milliards de dollars d’argent excédentaire de l’État pour fournir 1 milliard de dollars en remboursements d’impôt sur le revenu et 1 milliard de dollars en allégement de l’impôt foncier. Abrams a proposé un plan beaucoup plus ambitieux, comprenant l’expansion de Medicaid, la promotion de logements abordables, l’expansion de l’aide financière aux universités, le resserrement des lois sur les armes à feu et le blocage de nouvelles restrictions sur l’avortement.

Kemp a déclaré qu’il proposerait aux législateurs que l’État offre 25 millions de dollars de subventions aux districts scolaires en utilisant l’argent de l’État pour fournir des cours particuliers supplémentaires, du personnel non traditionnel ou renforcer les services existants.

Au cours de l’année scolaire 2021-2022, 64% des élèves de troisième année ont lu au niveau scolaire ou au-dessus, selon les résultats des tests standardisés Georgia’s Milestones, tandis que 73% des élèves de troisième année ont lu au niveau scolaire ou au-dessus au cours de l’année scolaire 2018-2019. Les responsables attribuent la baisse aux perturbations liées à la pandémie.

“En travaillant avec nos systèmes scolaires locaux et en fournissant un financement ciblé pour ramener ces enfants au niveau scolaire, je suis convaincu que nous pouvons prêter main forte aux élèves qui en ont le plus besoin”, a déclaré Kemp.

Cependant, les 25 millions de dollars sont dérisoires par rapport aux 6 milliards de dollars d’aide fédérale que les 181 districts scolaires publics de Géorgie ont reçus pendant la pandémie. Les districts scolaires doivent dépenser plus de 750 millions de dollars de cet argent pour améliorer les performances scolaires.

Kemp a également déclaré qu’il recommanderait de donner aux districts 25 millions de dollars supplémentaires pour recruter davantage de conseillers dans tout l’État. À l’heure actuelle, la formule de financement de l’État prévoit le financement d’un conseiller pour 450 étudiants, mais elle n’a jamais été entièrement financée. Le gouverneur a également proposé de dépenser 15 millions de dollars pour donner 3 000 dollars aux paraprofessionnels qui ont déjà des diplômes de quatre ans pour devenir enseignants certifiés.

“Ces fonds aideront à recruter plus d’enseignants dans les salles de classe et à aider les Géorgiens déjà passionnés par nos élèves à réussir leur carrière”, a déclaré Kemp.

Kemp a déclaré qu’il chercherait à améliorer la sécurité des écoles en adoptant une loi obligeant les écoles à proposer des “exercices d’alerte aux intrus” une fois en août et en septembre, avec l’obligation de signaler les exercices à la Georgia Emergency Management and Homeland Security Agency. Certains craignent que de tels exercices ne traumatisent les élèves, mais Kemp a déclaré que sa proposition permettrait aux parents de retirer les élèves des exercices.

Kemp a déclaré qu’il proposerait également de laisser les enseignants suivre une formation sur la sécurité scolaire et la lutte contre les gangs, d’exiger que les plans de sécurité scolaire, déjà légalement mandatés, soient soumis à la GEMA et de recommander la formation continue des agents de ressources scolaires.

La Géorgie a fourni 69 millions de dollars en subventions pour la sécurité des écoles en 2019, la première année de mandat de Kemp, garantissant à chaque école 30 000 dollars.

Kemp en 2020 a soutenu une réduction des tests standardisés requis par l’État. Ce printemps, il a signé un ensemble de projets de loi conservateurs sur l’éducation qui réglementent l’enseignement de la race et permettent à l’association sportive d’État d’interdire aux filles transgenres de pratiquer des sports au lycée, ce qui a facilité les contestations parentales des livres qu’ils considèrent comme inappropriés.

