Après que l’actrice Pori Moni ait allégué un viol et une tentative de meurtre, un homme d’affaires bangladais risque d’être arrêté | Nouvelles des gens

Dacca: Un homme d’affaires bangladais a été arrêté lundi après que l’éminente actrice de cinéma Shamsunnahar Smriti a déposé une plainte contre lui à la police, alléguant qu’il avait tenté de la violer et de l’assassiner dans un club ici.

Auparavant, l’actrice de 28 ans, connue sous le nom de Pori Moni, avait demandé justice au Premier ministre Sheikh Hasina dans une publication sur Facebook et avait tenu un point de presse dimanche soir accusant les hommes d’affaires Nasir U Mahmood, un homme d’affaires immobilier et des affaires de divertissement et culturelles. secrétaire du Dhaka Boat Club, de l’avoir agressée.

Lundi, elle a déposé une plainte auprès de la police contre l’homme d’affaires, le principal accusé et quatre autres personnes, alléguant que Nasir l’avait agressée au club de l’Uttara de Dhaka il y a quatre jours.

Suite à la plainte, la police a effectué une descente et arrêté l’homme d’affaires et quatre autres personnes. Deux des personnes arrêtées sont des accusés nommés par la FIR dans l’affaire déposée par l’actrice tandis que trois autres sont leurs associés, a rapporté le journal The Daily Star.

Harun ou Rashid, co-commissaire (Nord) de la branche des détectives de la police métropolitaine de Dhaka, a déclaré au quotidien qu’une plainte en vertu de la loi sur le contrôle des stupéfiants contre les cinq personnes sera également déposée car de la drogue et de l’alcool ont été récupérés lors du raid.

Harun a déclaré que l’accusé organisait des fêtes dans différents clubs, exploitant souvent des jeunes femmes.

Le responsable a déclaré avoir reçu des plaintes verbales de plusieurs autres personnes contre l’accusé. Les détectives engageront des poursuites judiciaires si quelqu’un dépose officiellement une plainte, a-t-il déclaré.

Plus tôt, en qualifiant le Premier ministre Hasina de « mère », l’actrice dans son message Facebook avait affirmé qu’elle avait demandé l’aide des forces de l’ordre mais n’avait pas obtenu justice.

« Où vais-je demander justice ?? disait le message. ‘Je ne l’ai pas trouvé au cours des quatre derniers jours’ Tout le monde écoute les détails et ne donne jamais suite. Je suis une fille, je suis un acteur, mais avant ça « , je suis un être humain. Je ne peux pas garder le silence », a-t-elle déclaré dans un message en bengali.

Pori Moni est rapidement devenue célèbre après avoir rejoint l’industrie du cinéma en 2015. Elle a joué le rôle principal féminin dans deux douzaines de films bangladais.

Le magazine Forbes l’a nommée l’année dernière comme l’une des 100 stars numériques d’Asie.