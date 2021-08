Après que l’acteur de ‘TMKOC’ Raj Anadkat ait répondu au commentaire de la co-vedette Munmun Dutta, un fan a déclaré que ‘sirf inko répond ye galt bat ha’

« Taarak Mehta ka Ooltah Chashmah » est probablement l’une des émissions préférées de l’Inde, c’est certainement la sitcom la plus ancienne. Non seulement la série rassemble amis et familles, mais les acteurs de la série sont également très proches les uns des autres. En fait, les fans ont spéculé que Munmun Dutta et Raj Anadka alias Babitaji et Tappu pourraient être plus que de simples amis.

Ce n’est un secret pour personne que Munmun et Raj sont de grands amis hors écran. On les voit souvent commenter les publications des autres sur les réseaux sociaux. Leurs commentaires, cependant, ont amené leurs fans à se demander si quelque chose se tramait entre eux.

En plus de jouer à Tappu sur ‘TMKOC’, Raj Anadkat est également très actif sur YouTube et cesse régulièrement le contenu pour celui-ci. Raj a récemment reçu le bouton d’or qui est décerné aux YouTubers qui atteignent ou dépassent 1 million d’abonnés. Le bouton est en laiton plaqué or.

Célébrant son exploit avec ses fans, Raj a partagé une vidéo dans laquelle on peut le voir chanter avec le bouton d’or à la main. « Yayyy….enfinlyyyy l’or est là Merci à tous pour tout votre amour et votre soutien, cela compte beaucoup pour moi », a-t-il légendé son message.

Réagissant à la vidéo, Munmun Dutta a commenté: « Woohoo Félicitations », avec des applaudissements et des emojis de chapeau de fête. En réponse au commentaire de Munmun, Raj a répondu: « @mmoonstar merci », avec un visage amoureux et souriant avec des emojis coeurs.

La petite conversation des acteurs a été captée par les fans qui ont rapidement taquiné Raj pour n’avoir répondu qu’à Munmun.

« @raj_anadkat sirf inko répond ye galt bat ha », a écrit un utilisateur. Un autre utilisateur a souligné le commentaire de Munmun et a écrit : « @mmoonstar aa gya comment ».

Munmun et Raj échangent souvent des éloges sur leurs publications sur les réseaux sociaux et bien que les fans spéculent sur le fait qu’ils pourraient sortir ensemble, les acteurs n’ont donné aucune indication de ce genre.