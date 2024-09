Après que la vie d’une femme de Lodi ait été tragiquement écourtée par une overdose de fentanyl, une mère a trouvé un nouveau but en éduquant les jeunes sur les dangers de la drogue

7 septembre — Un petit arbre pousse au parc Henry Glaves, planté l’année dernière en l’honneur d’un habitant de Lodi décédé d’une overdose de fentanyl.

L’arbre, planté du côté d’Oxford Way du parc, se dresse derrière une plaque montée sur une base en ciment portant les mots « Emily’s Tree ».

La plaque et l’arbre ont été installés à la mémoire d’Emily Nantt, et sa mère était au parc Henry Glaves jeudi avec un petit rassemblement d’amis et de famille pour commémorer l’anniversaire de la vie d’une jeune femme tragiquement écourtée.

« Chaque fois que je viens ici, il y a toujours quelque chose qui me dit que les gens se souviennent d’elle, ce qui est très agréable », a déclaré Taresa Nantt.

Emily, 34 ans, a été retrouvée morte dans sa chambre le 5 septembre 2023.

Une cérémonie a eu lieu le 16 septembre et, alors qu’elle pleurait la perte de sa fille, Nantt a entamé la procédure d’homologation pour mettre de l’ordre dans les affaires de sa fille. Mais sans accès à ses comptes en ligne et électroniques, elle s’est heurtée à un mur.

Emily n’utilisait plus aucun papier pour ses finances, ses salaires et presque tous les aspects de sa vie. Nantt n’avait accès à aucun des comptes de sa fille, car elle les conservait tous électroniquement, derrière un téléphone portable et un ordinateur portable protégés par un mot de passe. Et elle ne conservait pas ses mots de passe sur des morceaux de papier.

De plus, Emily n’a pas laissé de testament ni de procuration, donc Nantt a dû déposer une requête pour devenir l’administrateur de la succession d’Emily en septembre dernier, et le processus a été difficile. Les tribunaux ont exigé un certificat de naissance, un certificat de décès et d’autres documents pour obtenir l’accès à la succession. Nantt a déclaré que sa fille était en possession de son propre certificat de naissance, mais qu’il était introuvable. Elle a déclaré qu’il avait fallu des semaines pour obtenir les documents nécessaires auprès des bureaux du comté.

Le bureau du procureur du comté de San Joaquin a contacté Nantt plus tôt cette année pour l’aider dans le processus d’homologation et lui a également offert la possibilité de rejoindre sa campagne « Une pilule peut tuer ».

Rachel Zerbo, éducatrice auprès de la Coalition pour la sécurité des opioïdes des services de santé publique du comté de San Joaquin, a également pris contact.

« Rachel m’a contactée et m’a dit : « Voilà ce que nous faisons, est-ce que tu veux aider ? » Et j’ai dit oui », a déclaré Nantt. « Une fois que j’ai réalisé l’ampleur de sa mort et de celle de tant d’autres, j’ai senti que je devais faire quelque chose. »

Au cours de l’année écoulée, Nantt a travaillé avec PHS, par l’intermédiaire du bureau du procureur de district, en se rendant dans les lycées de tout le comté et en avertissant les adolescents des dangers du fentanyl.

Nantt a déclaré qu’elle ne savait pas exactement comment ni quand sa fille était devenue accro, mais semblait penser que cela avait commencé avec l’alcool au lycée. Elle a ajouté qu’Emily était passée au Vicodin et au Norco, puis à l’héroïne.

Elle a appris la dépendance à l’héroïne de sa fille lors d’une visite aux urgences alors qu’Emily traversait une période difficile. Le personnel médical lui a informé qu’il y avait de l’héroïne dans l’organisme d’Emily, laissant Nantt sans voix.

Nantt a décrit sa fille comme une personne douée, intelligente et adorable. Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, Emily a fréquenté l’Université de Californie à Berkeley, a fait des études de droit et a même étudié à l’étranger, à Singapour. Cependant, elle n’a poursuivi ses études de droit qu’un an et Nantt pense que cela était dû en partie à des problèmes de santé mentale persistants. Elle ne sait pas comment ni quand Emily s’est tournée vers le fentanyl, si elle a pris ce médicament volontairement ou s’il avait été fabriqué pour ressembler à un autre médicament.

Zerbo a déclaré que la coalition travaillait sur une campagne de sécurité publique « Le fentanyl est mortel » pour sensibiliser davantage à la drogue via les médias sociaux, les panneaux d’affichage et même les publicités en magasin.

La coalition fait également la promotion des effets et des avantages du Narcan dans le traitement des surdoses d’opioïdes. En d’autres termes, il sauve des vies.

« Depuis 2018, nous avons constaté une augmentation marquée des décès par overdose dans tous les groupes d’âge et dans tous les groupes démographiques ici dans le comté de San Joaquin », a déclaré Zerbo. « Nous avons fait un certain nombre de choses pour rendre le Narcan accessible à tous. Nous voulons vraiment le rendre comme le nouveau CPR. Il sauve des vies, il est facile à utiliser et nous voulons vraiment le mettre entre les mains du plus grand nombre possible. »

Avec l’aide de Nantt, la coalition a organisé un certain nombre de distributions de Narcan à Lodi, notamment à la Lodi Street Faire en mai dernier. Ils ont également été présents à l’église Gravity et au centre communautaire de Lodi ces derniers mois, a déclaré Zerbo.

Les services de santé publique disposent d’un certain nombre de distributeurs automatiques dans tout le comté qui fournissent du Narcan gratuit, et travaillent actuellement avec les centres médicaux communautaires pour en installer un dans sa clinique de Lodi, a-t-elle déclaré.

« Nous essayons vraiment de diffuser des informations pour réduire la stigmatisation liée aux troubles liés à la consommation de substances », a-t-elle déclaré. « Nous voulons donc nous assurer que tout médicament destiné à traiter les troubles liés à la consommation de substances soit disponible et accessible au plus grand nombre de personnes possible. »

Le Narcan est également disponible dans les pharmacies locales, a déclaré Zerbo, mais sans ordonnance, il coûte 50 $ de votre poche.

En plus de visiter les lycées de la région, Nantt a créé plusieurs bourses au nom d’Emily au lycée de Lodi.

« Elle était championne nationale de débat, donc certaines bourses sont destinées aux discours et aux débats », a-t-elle déclaré. « Elle était également enseignante, donc certaines d’entre elles sont destinées aux jeunes qui veulent devenir enseignants. »

Nantt est également diplômée du lycée de Lodi et a créé des bourses d’études en soins infirmiers là-bas, car elle est devenue infirmière. Elle a fait de même au Delta College, où elle a obtenu son diplôme d’infirmière. Emily a également fréquenté Delta avant d’être transférée à l’UC Berkeley.

De plus, Nantt a fait des voyages à Manchester dans le comté de Mendocino et à Paris, en France, pour honorer la mémoire de sa fille.

À Manchester, elle a érigé des bancs portant le nom de sa fille dans un camping que la famille avait l’habitude de visiter quand Emily était enfant.

« L’une de mes résolutions pour la nouvelle année était de revenir sur nos pas et de créer de nouvelles aventures », a-t-elle déclaré. « Paris était son endroit préféré et elle y était allée. J’ai pris certaines de ses affaires et je les ai placées un peu partout dans Paris. Personne ne saura jamais qu’il y a un peu d’elle partout. L’un de mes prochains voyages est d’emmener certaines des affaires d’Emily à Singapour. Elle a adoré cet endroit. »

En juillet 2023, le conseil de surveillance du comté de San Joaquin a approuvé la création d’une équipe d’intervention et de sécurité de réponse au fentanyl pour fonctionner sous la tutelle du bureau du procureur du district du comté de San Joaquin.

Entre le 1er juin 2022 et le 19 juin 2023, le bureau du procureur de district a examiné 293 affaires impliquant le fentanyl, dont 121 ont donné lieu à des accusations criminelles. 159 autres affaires ont été classées comme délits et 16 n’ont donné lieu à aucune inculpation.

En février 2022, les agents du département de police de Lodi ont arrêté une femme de Sacramento soupçonnée d’homicide involontaire, de cruauté volontaire envers un enfant ayant entraîné la mort, de contribution à la délinquance d’un mineur et de transport ou de fourniture d’un stupéfiant en relation avec le décès d’une fille de 14 ans à la suite d’une surdose de fentanyl.

Le 1er janvier, une nouvelle loi est entrée en vigueur qui augmente les sanctions pénales pour la vente ou la distribution de plus d’un kilogramme de fentanyl, avec un ajout automatique de trois ans à la peine initiale du revendeur.

De plus, un trafiquant pourrait être condamné à 25 ans de prison supplémentaires pour avoir trafiqué plus de 80 kilos de drogue.

Le superviseur Steve Ding a assisté à la commémoration d’Emily jeudi et a déclaré que les adolescents ne réalisent pas le danger auquel ils s’exposent lorsqu’ils prennent du fentanyl.

« Ils ne savent tout simplement pas ce qu’ils prennent », a-t-il dit. « C’est pourquoi des personnes comme Taresa et d’autres mères de famille se rendent dans les écoles avec le bureau du procureur pour expliquer les choses aux enfants… C’est très différent quand nous étions enfants, quand on nous disait « ne prenez pas de drogue ». (Les gens) meurent en fait. Et ce n’est pas dû à une consommation prolongée. C’est une chose unique et c’est fini. »