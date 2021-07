New Delhi : à l’occasion de l’anniversaire de Ranveer Singh, la beauté de Bollywood et l’épouse la plus aimante Deepika Padukone ont partagé une vidéo hilarante du couple dansant sur la célèbre vidéo virale Twada Kutta Tommy, composée par Yashraj Mukhate, où il a utilisé le dialogue populaire de Shehnaaz Gill pendant son séjour dans la maison Bigg Boss.

Alors que le monde était à nouveau peint avec l’ambiance Twada Kutta Tommy, c’est Shehnaaz qui a attiré l’attention de tout le monde. La belle diva n’a pas pu résister à partager la publication d’anniversaire de Deepika pour Ranveer dans sa story Instagram.

Partageant la vidéo, elle a écrit: « Wow anniversaire Ranveer Singh ka et cadeau humein mil gaya .. Quelle surprise !! Mazaa aa gaya.. Joyeux anniversaire Ranveer Singh. »

Elle a également tagué Deepika et Yashraj Mukhate dans son message.

Pour les non avertis, son dialogue, « Meri koi sentiments nahi hai ? Twada kutta Tommy, sada kutta kutta », est devenu très populaire pendant son passage dans l’émission de téléréalité et est devenu plus populaire lorsque Yashraj l’a utilisé dans sa propre version.

Sur le front de travail, Sana est récemment devenue la muse du photographe de mode le plus célèbre de Bollywood, Dabboo Ratnani. Dabboo a pris son compte Instagram et a partagé une vidéo boomerang d’elle. La vidéo est déjà devenue virale sur les réseaux sociaux.