Après que la vidéo de l’effondrement d’un pont massif soit devenue virale, la réaction de Nitish Kumar

Un jour après l’effondrement d’un pont en construction sur la rivière Ganga dans le Bihar, le ministre en chef Nitish Kumar a déclaré aujourd’hui que des mesures strictes seraient prises contre les personnes reconnues coupables de l’incident.

Il a également déclaré que le pont qui s’est effondré dimanche s’était également effondré l’année dernière.

« Le pont n’est pas construit correctement et c’est pourquoi il s’est effondré deux fois depuis avril 2022. C’est une affaire sérieuse. Le département concerné a déjà lancé une enquête approfondie à ce sujet. Des mesures strictes seront prises contre les personnes reconnues coupables », a déclaré M. Kumar. , tout en parlant aux journalistes.

Il s’est également demandé pourquoi les travaux de construction du pont qui ont commencé en 2014 n’ont pas été achevés jusqu’à présent.

« Pourquoi est-il en retard sur le calendrier ? J’ai demandé au département concerné de sonder cela également. Le vice-ministre en chef surveille également les développements », a déclaré M. Kumar.

Le pont de 3,16 km en construction depuis 2014 s’est effondré deux fois en 14 mois – d’abord du côté de Sultanganj à Bhagalpur en avril 2022 et la deuxième fois dimanche soir du côté de Khagaria.

L’incident a suscité l’indignation du public, incitant le ministre en chef à ordonner une enquête avec des instructions pour punir les coupables de la catastrophe.

Immédiatement après l’incident, le vice-ministre en chef Tejashwi Yadav, qui détient également le portefeuille du Département de la construction routière, a déclaré dimanche que le gouvernement de l’État prévoyait de démolir le pont en construction en raison de défauts structurels.

« Rappelons qu’une partie de ce pont s’était effondrée le 30 avril dernier. Nous avions, par la suite, approché IIT-Roorkee, réputé pour son expertise en matière de construction, pour mener une étude. avec un rapport final, mais les experts qui avaient étudié la structure nous avaient informés qu’il y avait de graves défauts », avait déclaré Yadav.

L’année dernière, une partie de ce pont avait été cédée lors d’un orage, lorsque le BJP était au pouvoir dans l’État. C’était un incident dont on a beaucoup parlé et j’en ai parlé avec force en ma qualité de chef de l’opposition de l’époque. En arrivant au pouvoir, nous avons ordonné une enquête et demandé l’avis d’experts », a déclaré Yadav, dans une apparente riposte au BJP, désormais dans l’opposition, qui demandait la démission du CM sur la question.

Au moins 30 dalles placées sur trois piliers du pont à quatre voies Sultanganj-Aguani Ghat se sont effondrées et sont tombées sur la rivière dimanche. Aucune victime n’a été signalée dans l’incident, a indiqué l’administration du district.

Le pont aurait impliqué un coût estimé à Rs 1 700 crore.

Une entreprise basée à Haryana a obtenu le contrat pour la construction du pont, contre lequel le BJP cherche maintenant à agir. Le pont serait le sixième sur le Gange à relier le nord du Bihar à son sud, réduisant ainsi le temps de trajet vers Sultanagnj, Khagaria, Saharsa, Madhepura et Supaul.



