Après que la vedette de Karthi, Sardar, ait franchi Rs 50 crore au box-office; les fabricants annoncent Sardar 2 [Deets Inside]

La dernière sortie de l’acteur tamoul Karthi, Sardar, qui a frappé le grand écran pendant Diwali week-end, a reçu des éloges de tous les trimestres, et les résultats sont visibles au box-office. Sardar a commencé sur une note moyenne dans les salles de cinéma, mais a très bien repris par la suite, grâce à de bonnes critiques et à un bouche à oreille positif, et maintenant, a déjà franchi la barre des 50 crores bruts. En fait, telle a été la tendance des collections couplée à une appréciation élogieuse du public, que les fabricants auraient maintenant pris les devants et annoncé une suite au Karti vedette. Oui, vous avez bien lu : Sardar 2 pourrait bien être sur son chemin très bientôt.

Sardar 2 devrait bientôt entrer en scène avec Karthi

La tendance à la hausse du Collection du box-office Sardar a été tel qu’une rencontre à succès a été récemment organisée pour le film, certifiant indubitablement qu’il est en passe de devenir un “clean hit”. Non seulement cela, lors de la rencontre du succès, les créateurs ont officiellement annoncé une suite à la star de Karthi. Et maintenant, le site Web d’informations sur le divertissement Track Tollywood rapporte que Sardar 2 devrait monter sur les étages plus rapidement que quiconque aurait pu l’imaginer, le rapport indiquant que le tournage pourrait commencer dès quelques mois à peine. Il semble que les acteurs et l’équipe technique soient vraiment enthousiastes à propos de la réception du film et extrêmement confiants que la suite pourrait obtenir une réponse encore plus importante.