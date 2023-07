Après que la Russie ait harcelé les drones américains au-dessus de la Syrie pendant le deuxième jour, l’armée de l’air répond : « Cessez ce comportement imprudent »

Des avions de combat russes ont harcelé des drones de l’armée de l’air américaine au-dessus de la Syrie pour la deuxième fois en 24 heures, a annoncé jeudi l’US Air Forces Central.

Une nouvelle vidéo publiée jeudi montre l’avion russe volant dangereusement près et déployant des fusées éclairantes à proximité de plusieurs drones américains. Il a été publié le lendemain de la diffusion par l’armée américaine d’images similaires mercredi.

« Des avions militaires russes ont eu un comportement dangereux et non professionnel jeudi à 9h30, heure locale, alors qu’ils interagissaient avec des drones américains MQ-9 dans le cadre de notre mission D-ISIS en Syrie », a déclaré le lieutenant-général Alexus Grynkewich, commandant de la 9e AF et du CFACC. pour CENTCOM. « Les avions russes ont largué des fusées éclairantes devant les drones et se sont rapprochés dangereusement, mettant en danger la sécurité de tous les avions impliqués. »

« Il s’agit du deuxième cas de comportements dangereux de la part de pilotes russes au cours des dernières 24 heures, le premier s’étant produit mercredi vers 10h40, heure locale », a déclaré le lieutenant-général Alexus Grynkewich, commandant de la 9e AF et CFACC pour CENTCOM.

Les vidéos de jours consécutifs montrent des chasseurs russes SU-35 se déplaçant dans la trajectoire de vol du drone exploité par les États-Unis, forçant les MQ-9 Reapers à effectuer des manœuvres d’évitement.

« Dans ce cas, des avions russes ont lancé des fusées éclairantes en parachute sur les drones et se sont dangereusement rapprochés des drones, forçant les pilotes américains à effectuer des manœuvres d’évitement », a déclaré Grynkewich.

Il a ajouté : « Ces événements représentent un autre exemple d’actions non professionnelles et dangereuses des forces aériennes russes opérant en Syrie, qui menacent la sécurité des forces de la coalition et de la Russie ».

L’armée américaine a également exhorté les forces russes en Syrie à « cesser ce comportement imprudent et à respecter les normes de comportement attendues d’une armée de l’air professionnelle, afin que nous puissions nous concentrer à nouveau sur la défaite durable de l’Etat islamique », a-t-il déclaré.

« L’US Air Forces Central reste déterminée à assurer la sûreté et la sécurité de son personnel et de ses actifs et continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires et alliés pour faire face à ces incidents et empêcher toute escalade des tensions dans la région », a ajouté Grynkewich. « La sécurité du personnel militaire et le succès de la mission contre l’Etat islamique dépendent de la conduite professionnelle et responsable de toutes les forces opérant dans la région. »

Il n’a pas fourni d’informations précises sur leur mission.

Mercredi, Grynkewich a déclaré que l’un des pilotes russes avait déplacé son avion devant un drone et engagé sa postcombustion, ce qui avait considérablement augmenté la pression atmosphérique dans la zone immédiate du drone, réduisant la capacité de l’opérateur du drone à faire fonctionner l’avion en toute sécurité.

Le général d’armée Erik Kurilla, chef du Commandement central américain, a déclaré mercredi que les actions de la Russie sur la Syrie « augmentent le risque d’escalade ou d’erreur de calcul ».

Les États-Unis maintiennent une force d’environ 900 soldats déployés en Syrie. Ils travaillent principalement avec les Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes dans leur lutte contre les militants de l’État islamique.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.