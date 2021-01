«Nous, Canadiens, avons dépassé la phase initiale du« cannabis va nous détruire, le cannabis va radicalement changer notre culture ». Il est assez évident que cela ne s’est pas produit », a déclaré Daniel Werb, épidémiologiste et analyste de la politique pharmaceutique au St. Michael’s Hospital de Toronto et professeur adjoint de santé publique à l’Université de Californie à San Diego. «L’un des meilleurs résultats est que c’était absolument ennuyeux. Maintenant que la vague initiale d’euphorie et de crainte est passée, nous comprenons qu’il est normal d’apporter des changements à ce marché sans que les choses ne s’effondrent radicalement.

J’ai constaté que plusieurs des promesses clés du gouvernement ont été tenues, tandis que d’autres restent des travaux en cours et que d’autres feront probablement encore l’objet d’un grand débat lorsque le Parlement entamera un examen formel de la loi à l’occasion de son troisième anniversaire en octobre, un processus qui prendra probablement un an et demi.