Après que la Malaisie ait interdit son livre, l’auteur affirme que sa représentation d’une servante indonésienne a été mal comprise

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) — Le gouvernement malaisien a interdit un livre à la suite de protestations contre ce qui était perçu comme une représentation insultante d’une femme de chambre indonésienne, et l’auteur du livre s’est excusé jeudi pour le contenu offensant et a déclaré qu’il avait été mal compris.

Boey Chee Ming, un artiste malaisien désormais basé aux États-Unis, s’est dit choqué d’apprendre que son livre « When I was a Kid 3 » avait été interdit par le gouvernement près d’une décennie après sa sortie en 2014. Il s’agissait de son troisième livre. livre dans une série de romans graphiques sur son enfance en Malaisie.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que le livre contenait des éléments « susceptibles de porter atteinte à la moralité » et a émis l’interdiction le 15 septembre, ont rapporté les médias locaux. L’organisation non gouvernementale indonésienne Corong Rakyat a organisé un rassemblement devant l’ambassade de Malaisie à Jakarta en juin pour protester contre le livre, qui, selon elle, rabaissait les servantes indonésiennes, a rapporté l’agence de presse nationale malaisienne Bernama. Les responsables du ministère de l’Intérieur n’ont pas pu être contactés dans l’immédiat pour commenter.

Boey a déclaré qu’il pensait que l’interdiction avait été déclenchée par un chapitre dans lequel son père comparait leur aide domestique indonésienne à un singe parce qu’elle pouvait grimper rapidement sur un arbre pour cueillir des noix de coco. Il l’a qualifié de « malheureux ».

« Mon intention n’était pas de dénigrer mais de saluer la vitesse impressionnante à laquelle notre assistant avait escaladé le cocotier, comme un singe. Je suis retourné seul à l’arbre plus tard dans la soirée parce que moi aussi je voulais voir si je pouvais escalader l’arbre à cette vitesse », a-t-il écrit sur Instagram.

« Je m’excuse profondément auprès des parties qui ont été offensées par cela et des personnes que j’ai involontairement blessées », a déclaré Boey, 45 ans. « Ce voyage de narration a été fantastique et j’en ai beaucoup appris. Avec les hauts viennent les bas, et c’est une leçon dont je vais tirer les leçons.

Les Indonésiens représentent la majeure partie des plus de 2 millions de travailleurs étrangers en Malaisie. Plus de 200 000 d’entre eux sont employés comme employés de maison dans des ménages malaisiens, gagnant de meilleurs salaires que ceux qu’ils obtiendraient dans leur pays.

The Associated Press