Après que la grève ait maintenu ce cimetière de Montréal fermé pendant des mois, les familles peuvent enfin enterrer leurs proches

Le père d’Enza Lucifero, Saverio, est décédé le 14 janvier. Il avait 87 ans.

Elle le décrit comme un homme hautement spirituel qui souhaitait être enterré au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, sur les pentes du mont Royal, centre symbolique de la ville où il a vécu la majeure partie de sa vie.

Mais il a fallu huit mois pour qu’il y repose, conséquence d’un long conflit de travail entre les employés du cimetière et l’association qui le gère.

Mardi, Enza et sa famille l’ont finalement enterré. Ce fut une expérience émouvante, a-t-elle dit, et qui a rouvert de vieilles blessures.

« Je suis heureuse pour lui », a déclaré Enza à propos de son père, « car il est enfin là où il voulait être et le sentiment de soulagement que je ressens est immense. »

Maintenant que le conflit de travail est – pour l’essentiel – terminé, les familles reposent à nouveau leurs proches au cimetière.

Mais il reste un arriéré de corps stockés qui ne seront peut-être pas enterrés avant des mois et la cérémonie pour le père d’Enza a été assombrie par des rappels qu’il ne s’agissait pas d’un enterrement normal.

Ils avaient un horaire strict et, alors qu’ils traversaient le site jusqu’à l’emplacement où se trouvait le cercueil de Saverio, ils remarquèrent des arbustes imposants, des herbes mortes envahies et des branches éparpillées sur les pelouses.

Du feuillage envahi et des branches tombées ont entouré les pierres tombales du cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal le mois dernier. Les équipes au sol ont repris le travail, mais le travail de nettoyage prend du temps. (Graham Hughes/La Presse Canadienne)

Le personnel du cimetière est de retour au travail, mais les dégâts accumulés pendant la grève, y compris les débris de la tempête de verglas printanière, prendront des mois à nettoyer, estime Enza.

« Le cimetière a perdu de sa gloire », a-t-elle déclaré. « L’herbe est brûlée. Il faudra des années pour que cette herbe repousse et soit belle. Il n’y avait de fleurs nulle part. »

Sur la tombe, un cercueil était prêt à être enterré. À l’intérieur se trouvait le père d’Enza. Mais les huit mois qui s’étaient écoulés depuis sa mort l’avaient déconnectée de la réalité de son décès. C’est une chose douloureuse de perdre un être cher, a déclaré Enza, et encore plus douloureuse de devoir pleurer son décès à deux reprises.

C’est ce qu’elle et sa famille, y compris sa mère, l’épouse de Saverio, devaient faire, a-t-elle déclaré.

Le temps qui passait avait aussi semé une certaine confusion chez Enza. En janvier, la famille a choisi un cercueil pour Saverio. Maintenant, ce même cercueil était devant Enza, mais était-ce vraiment le même ? Était-ce son père ? Ou bien une erreur avait-elle été commise ? Elle ne pouvait pas le visualiser à l’intérieur.

La confusion, dissipée grâce à une plaque d’identification, ajoute à l’étrangeté de l’affaire.

Certaines pierres tombales de Notre-Dame-des-Neiges ont été endommagées lors d’une tempête de verglas au printemps. (Valéria Cori-Manocchio/CBC)

Un prêtre bienveillant a redonné de la dignité aux débats, a-t-elle dit, et lui a fait penser à quel point elle était heureuse de voir enfin le stress de l’enterrement de son père soulagé de ses épaules. Maintenant, pensa-t-elle, il repose enfin à l’endroit où il voulait être, non loin du Lac aux Castors, où il l’avait amenée lorsqu’elle était enfant.

Lorsque le prêtre termina la cérémonie et que le cercueil fut descendu dans le sol, un seul détail restait incomplet : la gravure de la date du décès sur la pierre tombale de son père. Cela n’est pas possible car ces gravures sont généralement traitées par le personnel du bureau du cimetière et elles sont toujours frappantes.

Certaines familles, cependant, attendent toujours un créneau horaire pour enterrer leurs proches – et cela pourrait ne pas arriver avant des mois, tant l’arriéré est important.

Michel St-Amour, porte-parole du cimetière et membre du conseil d’administration de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame, l’organisme à but non lucratif qui le gère, affirme que le rythme des inhumations s’accélérera au cours des prochaines semaines à mesure que les employés nettoieront le terrain. .

Espérons, a-t-il dit, que l’arriéré de 300 corps restant à enterrer sera résorbé d’ici décembre. Le cimetière devrait ouvrir au public le 11 septembre et d’ici là, le terrain devrait être en grande partie nettoyé, à l’exception de certaines zones où les dégâts sont plus importants, a déclaré St-Amour.

« Nos familles ont été très patientes », a-t-il ajouté, « elles nous disent qu’elles sont heureuses d’être rappelées et que certaines d’entre elles ont déjà un rendez-vous. [for a burial] ».

Les responsables du cimetière Notre-Dame-des-Neiges affirment que l’arriéré d’inhumations devrait être résorbé d’ici environ trois mois. (Graham Hughes/La Presse Canadienne)

Jimmy Koliakoudakis, qui a enterré sa mère au cimetière mercredi après une longue attente, a déclaré que ce report était quelque chose qu’aucune autre famille ne devrait avoir à subir.

« Cela devrait être un service essentiel », a-t-il déclaré. « Lorsque quelqu’un décède, la bonne chose à faire est de procéder à l’enterrement. »

Koliakoudakis a déclaré que, comme Enza, il s’est senti soulagé lorsqu’il a finalement pu enterrer sa mère à côté de son mari, là où elle voulait être.

« Maintenant, ils sont ensemble pour l’éternité », a-t-il déclaré. « Elle est au repos maintenant, là où elle devrait être. »