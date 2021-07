Après que la fille d’Anurag Kashyap, Aaliyah, réagisse à l’allégation de MeToo contre son père, Payal Ghosh publie un message cryptique ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’année dernière, l’actrice Payal Ghosh avait accusé le réalisateur de Bollywood Anurag Kashyap de l’avoir harcelée sexuellement. Dans sa déclaration à l’ANI, elle avait déclaré: « Il m’a mis mal à l’aise. Je me suis senti mal à ce sujet, quoi qu’il se soit passé, cela n’aurait pas dû arriver. Si quelqu’un vous contacte pour le travail, cela ne signifie pas que la personne est préparée à quoi que ce soit. » Cependant, le directeur avait nié les accusations et les avait qualifiées de sans fondement. Les ex-femmes d’Anurag, Kalki Koechlin et Aarti Bajaj, s’étaient également portées garantes de son innocence sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques jours, la fille d’Anurag Kashyap, Aaliyah Kashyap, a commenté toute l’épreuve et ce qu’il a vécu lorsque son père a fait face à une accusation si grave. La jeune femme de 20 ans a révélé que la « fausse représentation » du personnage de son père l’avait profondément touchée et pouvait même exacerber son anxiété – un problème de santé mentale auquel elle est confrontée depuis un certain temps maintenant.

Il semble que Payal ait répondu à l’interview d’Aaliyah avec son dernier post Instagram partagé le 24 juillet, où elle a parlé d’avoir été agressée à un jeune âge. Elle a écrit: « J’ai presque ton âge, quand j’ai été agressée par ton père et j’ai été sous traitement psychiatrique pendant des années. Tout comme toi….!!! mon père est aussi comme un ours en peluche pour moi et le meilleur papa jamais. J’ai perdu ma mère, quand je n’avais que 7 ans, et le meilleur, c’est que malgré que mon père ait l’air super beau, il n’a épousé aucune autre femme pour prendre soin de moi. Quoi qu’il en soit, j’ai traversé des crises d’anxiété pendant des années …… Comme c’est vrai, Karma riposte .. ouais, on dirait que c’est le cas en termes réels #karma. «

Découvrez son message cryptique:

Dans son interview sur Zoom By Invite Only saison 2, Aaliyah a également parlé de l’anxiété due à de telles allégations contre son père. « C’est ce qui me donne de l’anxiété, et pas vraiment de la haine. Je sais que toute la haine que je ressens pour lui vient uniquement de personnes qui n’ont rien de mieux à faire de leur vie. Mon père a également essayé de faire plus un effort pour garder ses affaires loin de moi parce qu’il ne veut pas que cela aggrave mon anxiété. »

Se portant garante du personnage de son père, Aliya a poursuivi: « Les gens pensent que c’est un homme terrible, mais demandez à quelqu’un de proche et ils vous diront qu’il est le plus gros ours en peluche doux que vous ayez jamais rencontré. » Dans son message, Payal a mentionné la même phrase mais ne s’est pas adressée directement à Aaliyah. Elle a écrit : « Tout comme toi… !!! mon père est aussi comme un ours en peluche pour moi et le meilleur père de tous les temps. »

L’année dernière, après que l’actrice ait publiquement accusé Kashyap de harcèlement, Payal Ghosh avait déclaré à India TV qu’il lui avait fallu six ans pour trouver le courage de parler de l’incident.