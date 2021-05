Après que Jennifer Lopez-Ben Affleck se soit à nouveau cassée, Alex Rodriguez fait allusion à un «  nouveau départ  »

C’est une autre observation de Bennifer 2.0! Plus tôt ce mois-ci, les acteurs Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​été capturés à Miami, où elle a une maison. Selon E! News, dimanche 23 mai, Lopez et Affleck ont ​​été photographiés dans une résidence privée de la ville de Floride, où elle possède une autre maison, des semaines après avoir ravivé leur romance. J’Lo était tout sourire alors qu’elle descendait un escalier alors qu’Affleck la suivait.

Une source qui a assisté à leurs retrouvailles a raconté à E! News, « Ben a pris un œil rouge à Miami et est allé directement à la nouvelle maison de J’Lo tôt le matin. Elle avait l’air très heureuse de le voir et ils ont marché autour de la propriété ensemble pour qu’elle puisse lui faire visiter. »

L’initié a ajouté: « Elle avait un grand sourire sur son visage et tournoyait dans une robe d’été ample. Ils ont passé la journée ensemble à l’intérieur mais sont sortis plusieurs fois pour prendre l’air et admirer la vue sur l’eau. »

La semaine dernière, les deux ont été vus ensemble à Los Angeles, où ils ont tous les deux une maison, a déclaré une source proche de Jennifer à E! News du 20 mai. L’initié a déclaré: « Ils étaient ravis de se retrouver après avoir été séparés pendant quelques jours. Elle a eu une pause dans son horaire de travail et voulait le revoir. »

La source a poursuivi: «Tout est très nouveau et passionnant même s’ils se connaissent depuis toujours. C’était amusant de se connaître à nouveau. Ils sont tous les deux très satisfaits de la situation et de la destination. Elle a dû partir pour retourner travailler à Miami, mais ils prévoient de se revoir bientôt.

À la mi-avril, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont confirmé qu’ils avaient mis fin à leurs fiançailles après une relation de quatre ans.

Pendant ce temps, on dirait qu’Alex Rodriguez a finalement décidé de passer à autre chose. L’ancienne star de la MLB s’est rendue sur son Instagram pour dire à ses fans qu’il entrait dans un « nouveau départ » car « tout ce qui ne le sert pas » est « effacé » de sa vie.

« Je suis sur le point d’entrer dans un nouveau départ dans ma vie. Tout ce qui ne me sert pas est effacé de ma vie. Une nouvelle énergie émerge. De nouveaux niveaux se débloquent pour moi mentalement, physiquement et spirituellement. Je reste patient et sachez que cette nouvelle phase de ma vie approche », a écrit le joueur de 45 ans dans une histoire Instagram.

Ce message est venu quelques heures après que J’Lo ait été repéré avec Affleck à Miami. Rodriguez, une ancienne star des Yankees de New York, a semblé jeter une nuance subtile à la réunion de Bennifer plus tôt ce mois-ci. Interrogé à ce sujet, il a répondu: « Go Yankees! »

Après que Lopez et Affleck aient été photographiés au Montana, une source distincte a déclaré à E! Des nouvelles selon lesquelles Rodriguez était «choqué que J.Lo soit passé à autre chose».

Lopez et Affleck se sont fiancés en 2002 et ont joué dans les films «Jersey Girl» et «Gigli». Ils ont reporté leurs jours de mariage en 2003 avant de devoir marcher dans l’allée, puis se sont officiellement séparés en janvier 2004.

