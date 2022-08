Après que Hrithik Roshan ait fait l’éloge de Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan; les médias sociaux lui rappellent que “Boycott Bollywood” viendra pour Vikram Vedha ensuite [Read Tweets]

Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan a reçu des critiques mitigées, mais selon beaucoup, la tendance #BoycottBollywood a grandement affecté le film. Selon certains experts du commerce, 25 % de l’activité a été touchée par les tendances au boycott de Bollywood. Maintenant, la superstar Hrithik Roshan a tweeté pour soutenir Laal Singh Chaddha. Il a tweeté : “Je viens de regarder LAAL SINGH CHADDA. J’ai senti le CŒUR de ce film. Les plus et les moins mis à part, ce film est tout simplement magnifique. Ne manquez pas ce petit bijou les gars ! Allez ! Allez maintenant. Regardez-le. C’est magnifique. Tout simplement magnifique .” Il n’est pas le seul à faire l’éloge du film. Sushmita Sen, Sivkartikeyan et Regina Cassandra ont également déclaré que Laal Singh Chaddha est un bon film.

Maintenant, les fans de Hrithik Roshan lui ont dit qu’ils voulaient bientôt le teaser de Vikram Vedha. D’autres lui ont dit que ce tweet pourrait s’avérer coûteux pour son propre film. Comme nous le savons, la tendance Boycott Bollywood est maintenant même après les écrivains et les paroliers. Nous avons vu comment Kanika Dhillon a été entraînée alors que la campagne de boycott de Raksha Bandhan s’intensifiait sur les réseaux sociaux. Même le parolier Varun Grover a été sur la liste des succès. Bien qu’il reste six mois avant sa sortie, l’appel au boycott de Pathaan a également commencé. C’est ce que tweetent les fans…

Hrithik ka dimag ghaas khane gaya hai .. attendait Vikram Vedha .. Plus maintenant .. Naveen Nayak (@NaveenNayak6) 13 août 2022

Hrithik ko v thoda sochna chaiye tha yar .. vikramvedha ka Aise hi promot nhi krrha En amour avec Isha # Brahmastra (@ianshuraj_) 13 août 2022

Creuser leur propre tombe en faisant une telle publicité pour un film imparfait !! Kal to tumhari bhi pichhhhhhhar aayegiii Mr Hrithik Applications V (@appv_9) 13 août 2022

Sont Hrithik monsieur apni film ko hit krna h ?? Ki est sab ki chakkkr moi Apni bhi lanka lgwana Aayush (@D11_AYUSH4107ST) 13 août 2022

Love You Hrithik Roshan Monsieur, il est temps de s’unir pour Bollywood. Sher Ali (@TheSher_Ali) 13 août 2022

Titre du premier livre de Hrithik – ‘Comment j’ai frappé ma jambe sur Ax’ https://t.co/BNz3GWlr31 Rahul Bansal ? ?? (@raahulbansal) 13 août 2022

Cher Hrithik, veuillez supprimer ce tweet dès que possible pour vous-même, sinon vous pouvez aller chercher vos pertes. Shivprakash Sharma ?? (@spsharma2011) 13 août 2022

Hrithik ne détruit pas votre carrière en soutenant Amir Khan, vous avez une énorme base de fans, mais après ce tweet, je peux vous promettre que votre Vikram vedha sera un flop à coup sûr Opdas.bit (@Opdas20) 13 août 2022

Préparez-vous fans de Hrithik, le gang de boycott arrive !!! https://t.co/rtmXWS7G1I Nilesh (@ Nilesh406) 13 août 2022

Vikram Veda est le remake du blockbuster tamoul avec R Madhavan et Vijay Sethupathi. Il met en vedette Saif Ali Khan et lui. Les fans de Hrithik Roshan craignent que le camp de boycott ne nuise également à son film dans les salles !