Après que des souris aient bu du lait cru H5N1, le virus de la grippe aviaire s’attaque à leurs organes

Malgré les illusions des amateurs de lait cru, boire du lait non pasteurisé rempli du virus infectieux de la grippe aviaire H5N1 est une très mauvaise idée, selon données fraîchement pressées publiées vendredi dans le New England Journal of Medicine.

Des chercheurs de l’Université du Wisconsin-Madison ont injecté du lait cru contenant le H5N1 provenant de vaches infectées dans la gorge de souris de laboratoire anesthésiées, découvrant que le virus provoquait des infections systémiques après que les souris aient été observées en train d’avaler la dose. Les maladies ont commencé rapidement, avec des symptômes de léthargie et de fourrure ébouriffée dès le premier jour. Le quatrième jour, les animaux ont été euthanasiés pour éviter des souffrances prolongées. Une analyse ultérieure a révélé que les souris présentaient des niveaux élevés de virus de la grippe aviaire H5N1 dans leurs voies respiratoires, ainsi que dans leur cœur, leurs reins, leur rate, leur foie, leurs glandes mammaires et leur cerveau.

» Collectivement, nos données indiquent que l’IAHP [Highly Pathogenic Avian Influenza] Le virus A(H5N1) présent dans le lait non traité peut infecter les animaux sensibles qui en consomment », ont conclu les chercheurs. Les chercheurs ont également découvert que le lait cru contenant le H5N1 peut rester infectieux pendant des semaines lorsqu’il est conservé à la température du réfrigérateur.

Historiquement, la grippe aviaire n’a pas été considérée comme un pathogène d’origine alimentaire, mais avant l’épidémie inattendue de H5N1 chez des vaches laitières aux États-Unis découverte en mars, elle n’avait jamais été détectée à des niveaux élevés dans un produit alimentaire comme le lait. Alors que les experts ont multiplié les avertissements contre la consommation de lait cru au milieu de l’épidémie, l’expérience sur la souris offre certaines des premières données sur les risques de contracter le H5N1 liés à la consommation de produits laitiers non pasteurisés.

Avant les données sur les souris, de nombreux rapports ont signalé que des carnivores tombaient malades du H5N1 après avoir mangé des oiseaux sauvages infectés. Et une étude publiée en mars dans la revue Emerging Infectious Diseases a rapporté que plus de la moitié des quelque 24 chats d’une ferme laitière infectée par le H5N1 au Texas sont morts après avoir bu le lait cru des vaches malades. Avant leur mort, les chats présentaient des symptômes neurologiques pénibles et des études ont révélé que le virus avait envahi leurs poumons, leur cerveau, leur cœur et leurs yeux.

Bien que les données ne puissent pas déterminer avec certitude si les humains qui boivent du lait cru contaminé par le H5N1 subiront le même sort que les souris et les chats, elles mettent en évidence le risque très réel. Pourtant, les amateurs de lait cru ont ignoré ces inquiétudes. PBS NewsHour a rapporté la semaine dernière que depuis le 25 mars, date à laquelle l’épidémie de H5N1 chez les vaches laitières aux États-Unis a été annoncée, les ventes hebdomadaires de lait de vache cru ont augmenté de 21 pour cent, jusqu’à 65 pour cent par rapport aux mêmes périodes de l’année dernière, selon les données partagées par une étude de marché. société NielsenIQ. De plus, le fondateur du Raw Milk Institute, basé en Californie, Mark McAfee, a déclaré au Los Angeles Times ce mois-ci, ses clients croient sans fondement que boire le H5N1 leur donnera une immunité contre l’agent pathogène mortel.

En temps normal, les Centers for Disease Control and Prevention et la Food and Drug Administration déconseillent fortement la consommation de lait cru. Sans pasteurisation, il peut facilement être contaminé par une grande variété d’agents pathogènes, notamment Campylobactérie, Cryptosporidium, E. coli, Listeria, Brucelleet Salmonelle.

Heureusement, pour la majorité des Américains qui tiennent compte de la théorie des germes, la pasteurisation semble totalement efficace pour désactiver le virus dans le lait, selon des tests approfondis effectués par la FDA. Le lait pasteurisé est considéré comme sûr pendant l’épidémie. Le ministère américain de l’Agriculture, quant à lui, rapporte avoir découvert pas de H5N1 dans la viande bovine vendue au détail jusqu’à présent et, lors d’expériences en laboratoire, les galettes de bœuf intentionnellement inoculées avec le H5N1 ne contenaient aucun virus viable après que les galettes aient été cuites à 145°F (moyen) ou 160°F (bien cuit).

À ce jour, l’USDA a signalé que le virus H5N1 avait infecté au moins 58 troupeaux laitiers dans neuf États.