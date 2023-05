Récemment, le concurrent de Bigg Boss 16, Abdu Rozik, a été vu en train de jouer avec une arme chargée lors du lancement de son restaurant à Mumbai, après quoi un FIR a été enregistré contre lui. Plus tard, Abdu Rozik s’est rendu sur Instagram et a précisé que les gens essayaient de saboter son nom en diffusant de fausses nouvelles.

Selon le rapport d’ETimes, Abdu Rozik a déclaré que certaines personnes sabotaient son nom et son entreprise en le diffamant. Il a également mentionné qu’il aime l’Inde et tout le monde ici, mais il ne sait pas pourquoi les gens le ciblent et ces rapports l’ont bouleversé.





Tout en racontant l’incident, il a déclaré : « Lors du lancement, j’ai demandé à un garde du corps si l’arme qu’il portait était vraie ou fausse. Il m’a tendu l’arme et m’a dit : « Voyez par vous-même ». Je l’ai tenu pendant à peine quelques secondes et l’ai rendu immédiatement. Cependant, certaines personnes ont cliqué sur des photos de moi tenant le pistolet et ont commencé à les faire circuler. Il a ajouté: «Aucun FIR ou dossier n’a été enregistré contre moi. Je suis tombé malade à cause du stress. J’avais peur que mon visa soit annulé et que je ne revienne plus en Inde. Alors, je suis allé à la police de mon propre gré. Je voulais leur dire que je n’avais rien fait de mal. Ils ont été d’un grand soutien et ont compris la situation qu’Abdu a toujours exprimé son amour pour l’Inde.

Il a ajouté : « L’Inde est comme ma deuxième maison et j’adore ce pays. J’ai créé ma première entreprise ici et j’espère qu’elle fonctionnera bien. J’aimerais acheter une maison en Inde. » Tout en parlant de ses retombées avec son vainqueur du Bigg Boss 16, MC Stan, il a répondu : « Stan et moi avons résolu nos différends. Tout va bien maintenant et notre mandala est intact. Nous ne nous battons plus. J’aime chaque membre du mandala. »

L’avocat d’Abdu, Ali Kaashif Khan, a déclaré: « Abdu est innocent et travailleur. Il y a des gens qui, pour obtenir une publicité bon marché, continuent d’attaquer des célébrités. Il n’y avait ni arme chargée ni réalité. Abdu a enregistré sa déclaration avec la police et coopère . Même le propriétaire du restaurant Krunal Oza a pleinement coopéré et enregistré sa déclaration immédiatement. »

