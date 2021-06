Après que des démocrates heureux d’espionnage se soient plaints d’être espionnés, le MJ promet une enquête interne complète – RT USA News

L’inspecteur général du ministère de la Justice cherche maintenant à savoir si l’administration Trump a demandé à tort des mandats sur les communications des membres du Congrès et des médias, après que des démocrates de premier plan ont dénoncé cette pratique.

Le DOJ IG Michael Horowitz a annoncé vendredi qu’il était « entamant un examen de l’utilisation par le MJ d’assignations à comparaître et d’autres autorités judiciaires pour obtenir des dossiers de communication des membres du Congrès et des personnes affiliées, ainsi que des médias » pendant l’enquête sur les fuites d’informations classifiées aux journalistes par des représentants du gouvernement.

L’examen vérifiera si le MJ s’est conformé à ses politiques et procédures et si les citations à comparaître ou les enquêtes elles-mêmes ont été « sur la base de considérations inappropriées », Horowitz ajouté.

Son annonce a été stimulée par un rapport du New York Times selon lequel le DOJ a délivré des assignations à comparaître à Apple en 2017 et 2018, recherchant des documents de communication pour les représentants Adam Schiff et Eric Swalwell, démocrates de Californie et membres du House Intelligence Committee à l’époque. L’administration Trump aurait recherché les dossiers dans le cadre de l’enquête pour voir si Schiff et Swalwell avaient divulgué des informations classifiées à des journalistes dans le cadre de l’enquête des démocrates sur les liens présumés entre le président Donald Trump et la Russie – le tristement célèbre scandale du « Russiagate » qui a finalement abouti à rien.

Il y a peu d’attributs plus méprisables chez un politicien que de se placer au-dessus des citoyens qu’il est censé servir, se croyant à l’abri des fardeaux qu’il impose aux Américains ordinaires. C’est Schiff et Swalwell.https://t.co/enOjiTFSwD – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 11 juin 2021

« Cette enquête sans fondement, bien que maintenant close, est un autre exemple de la militarisation corrompue de la justice par Trump », a-t-il ajouté. Schiff tweeté jeudi. Puits d’hirondelle accusé L’atout de montrer « un mépris total pour notre démocratie et l’État de droit » et l’a comparé à « les dictateurs les plus méprisables du monde ».

Cependant, comme l’a souligné le journaliste Glenn Greenwald, Schiff et Swalwell sont depuis longtemps partisans d’un gouvernement espionnant sans mandat les Américains, aidant à obtenir juste assez de votes démocrates pour bloquer une proposition bipartite de réforme de la surveillance en 2018.

Plus tard, alors qu’il tentait de destituer le président au sujet de l’aide à l’Ukraine, Schiff avait cité à comparaître les journaux téléphoniques des avocats de Trump Rudy Giuliani et Jaw Sekulow, membre de premier plan du comité du renseignement Devin Nunes (R-Californie) et du journaliste John Solomon, entre autres – puis les a rendus publics dans son rapport de décembre 2019.





Les informations selon lesquelles le DOJ avait examiné Schiff et Swalwell sont intervenues après des semaines d’indignation de la part des médias d’entreprise au sujet de l’administration Trump qui cherchait des documents auprès de CNN, du New York Times et du Washington Post. En réponse, l’administration Biden a annoncé qu’elle mettait fin à la « pratique de longue date » car saisir les dossiers des journalistes est « pas conforme à la politique du président ».

Ce n’est pas la première enquête d’Horowitz sur des pratiques problématiques au ministère de la Justice. En mars 2018, il a lancé une enquête sur l’enquête du FBI sur les allégations Trump-Russie et l’abus potentiel des mandats de la FISA pour espionner la campagne et l’administration du président. Les principaux démocrates s’y sont opposés, le membre de rang du comité judiciaire Jerry Nadler (D-New York) appelant les abus de la FISA « une théorie du complot sans faits, ouvertement politique et complètement démystifiée. »

Un examen ultérieur des procédures FISA a porté sur un échantillon de 29 demandes à partir d’un ensemble de données 700. Ils ont trouvé une moyenne de 20 erreurs dans chacune.





En décembre 2019, Horowitz a publié un rapport qui a révélé « erreurs fondamentales, fondamentales et graves » fait dans la première enquête Trump-Russie du FBI qui équivalait à un « échec » par le « toute la chaîne de commandement ». Ils ont également confirmé l’affirmation républicaine selon laquelle les mandats de la FISA pour espionner Trump – via l’assistant de campagne Carter Page – étaient basés sur le dossier Steele non fondé.

Presque personne n’a été puni pour cette faute, cependant. L’avocat du FBI Kevin Clinesmith, qui a avoué avoir altéré des preuves afin d’obtenir le mandat, a été condamné en janvier à un an de probation, une amende de 100 $ et 400 heures de travaux d’intérêt général.

