Après que Dana Carvey se soit fait passer pour Joe Biden lors de la première de la saison 50 de SNL, un extrait de lui expliquant comment il le fait devient viral

Le week-end dernier a eu lieu la première de Samedi soir en direct la 50e saison qui était l’un des événements les plus attendus de notre Programme TV 2024 pour de nombreuses raisons. Non seulement cet épisode est historique, mais c’est aussi une année électorale, ce qui signifie que nous avons de nouvelles impressions sur le président et les candidats en lice pour le poste. Cela comprenait SNL légende Dana Carvey, qui est revenue pour se faire passer pour Joe Biden de manière précise et hilarante. Aujourd’hui, un clip de lui décrivant son impression du président actuel devient viral.

C’était une sorte de retour aux sources au Studio 8H le week-end dernier. Maya Rudolph a repris son rôle en tant que vice-présidente Kamala Harris, et elle a été rejointe par un collègue ancien acteur Andy Samberg qui jouait son mari Doug Emhoff. Le comédien Jim Gaffigan est également apparu comme une version étrange du candidat à la vice-présidence Tim Walz, mais la vraie surprise a été SNL l’icône Dana Carvey apparaissant sous le nom de Joe Biden. Bien que l’impression semble simple (comme c’est toujours le cas avec Carvey), Al Franken a posté un clip sur X du comédien expliquant comment l’impression s’est formée, et la vidéo est depuis devenue virale. Vérifiez-le:

.@danacarvey a fait son Joe Biden sur @nbcsnl samedi dernier. Lui et moi en discutons depuis un moment. Voici une conversation que nous avons eue il y a quelques mois. pic.twitter.com/fdLpAvJbJ430 septembre 2024

Dans le clip, Carvey décortique ses impressions en phrases et rythmes qu’il a remarqués dans les discours du commandant en chef. Il s’appuie sur ces manières pour créer sa version de Biden, en y ajoutant ses propres choix comiques. Internet n’a pas pu se remettre de l’hilarant « Et devinez quoi ? Et au fait… » ainsi que le « Pas de blague. Je suis sérieux », dont Carvey a dit qu’ils avaient également ri :

Nous avons tous les deux pensé que c’était tellement drôle, comment il disait quelque chose qui n’était absolument pas drôle. Aucun être humain ne penserait qu’un gars qui perd son emploi est une blague, mais il doit nous dire : « Je ne suis pas un humoriste ici. Je ne suis pas drôle. Mon père a perdu son emploi, sans blague.

En tant qu’ancien SNL écrivain et sénateur américain, il n’y avait personne de mieux qu’Al Franken pour aider le Maître du déguisement L’acteur construit son impression de Biden.

Lors de l’ouverture à froid de samedi, nous avons vu les deux côtés de Joe Biden : le « grand-père sympathique » et le grand-père pragmatique. Dans sa vidéo publiée sur X, Franken a incité Carvey à parler de sa décision d’inclure à la fois un « Biden doux et un Biden bruyant » dans son imitation :

C’était très chuchoté et très doux. Et puis à un moment donné, la presse était un peu plus dure avec lui ou quelque chose comme ça, mais j’ai remarqué, et ils parlaient de sa viga. Sa viga. Et puis il a commencé à passer d’un cri chuchoté à « je suis désolé d’être très fort ». J’ai rédigé le projet de loi, j’ai fait les choses dont les gens parlent et j’ai parlé haut et fort. Et c’était un nouveau rythme pour moi. Je ne l’avais jamais vu parler aussi fort.

Ce n’est pas la première fois que Le monde de Wayne la star a fait une impression présidentielle. Jimmy Carter, George HW Bush et même Donald Trump ont été soumis au talent de Carvey. Cependant, cette apparition surprise de Joe Biden doit être à la hauteur de l’un des meilleures impressions présidentielles qui se passera au Studio 8H. Tout ce que je peux dire, c’est où était-il ces 4 dernières années ? J’ai l’impression que Lorne Michaels doit frapper en l’air pour ne pas avoir demandé au Lil Nicky l’acteur reviendra plus tôt. Découvrez l’impression de l’émission de samedi soir ci-dessous.

Alors que certains des SNL le casting pourrait ne pas être enthousiasmé par les rôles récurrents étant confiée à des comédiens invités, je pense que cette nouvelle tradition consistant à confier certains des rôles politiques à des anciens bien-aimés et à des légendes comiques est une surprise amusante pour le public. J’espère que le spectacle de fin de soirée perpétue cette tradition. De plus, les deux candidats sur le ticket républicain ont été joués par les acteurs actuels James Austin Johnson (Donald Trump) et Bowen Yang (JD Vance).

Votre mélange quotidien d’actualités sur le divertissement