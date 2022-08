Après que Charu Asopa se soit fait troller pour avoir appliqué le sindoor, Rajeev Sen la complimente au milieu des rapports de séparation, ‘Charu toh hamesha hi achi lagti hai sari me’

Après des mois de spéculations, Charu Asopa avait confirmé que des problèmes se préparaient dans son mariage avec Rajeev Sen. Leur relation traverse une crise depuis leur mariage. Au milieu des rapports de séparation, Charu a été brutalement trollé par des internautes pour avoir appliqué le sindoor. Maintenant, Rajeev l’a félicitée pour son apparence, ce qui a incité leurs fans à leur demander de mettre fin à leur amertume.

Récemment, la fille de Charu et Rajeev, Ziana, a eu 9 mois. Charu a emmené Ziana visiter un temple et a partagé d’adorables photos sur Instagram. Elle portait un sari orange tandis que Ziana portait une robe tendance. “Joyeux anniversaire de 9 mois, mon amour, ma vie et mes rires. Merci d’être entré dans ma vie et de l’avoir rendue tellement belle. Je t’aime mon jaan”, a-t-elle écrit.

Rajeev a également eu la chance de passer du temps de qualité avec sa fille. Dans son Vlog, il ne pouvait s’empêcher de louer sa femme en jouant avec Ziana. “Charu aaj mandir gayi thi avec Ziana. Aaj Ziana bahut zyada mignon lag rahi thi. Charu portait un ‘beau’ sari. Charu toh humesha salut aachi lagti hai sari mein”, a-t-il dit.

Dans sa récente interview, Charu avait confirmé que les choses n’allaient pas bien entre elle et Rajeev, ajoutant qu’elle ne voulait pas que sa fille Ziana grandisse dans un environnement toxique. Cependant, Rajeev a accusé Charu de cacher son premier mariage et de le garder dans l’ignorance. Il a également dit que la mère de Charu Asopa, Neelam, était de son côté.