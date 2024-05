Après quatre ans, une journée sans aucun décès en Californie

C’était un mardi habituel du printemps, ensoleillé et chaud, et un peu brumeux sur la côte. Mais alors que la journée du 2 avril 2024 touchait à sa fin, une victoire silencieuse a émergé : la journée s’était écoulée sans qu’un seul Californien ne meure du COVID.

Au cours des semaines suivantes, au fur et à mesure que les certificats de décès seraient déposés et traités, cela deviendrait le premier jour sans décès officiel dû au COVID depuis le 18 mars 2020, la veille. Le gouverneur Gavin Newsom a annoncé une ordonnance de séjour à domicile à l’échelle de l’État.

« C’est une journée tout à fait remarquable », a déclaré le Dr Monica Gandhi, experte en maladies infectieuses à l’UCSF, dont la passion pour le travail avec les patients séropositifs l’a amenée dans la Bay Area au plus fort de l’épidémie de sida.

Cela lui a rappelé une autre époque, il y a plusieurs décennies, lorsque le Bay Area Reporter déclarait qu’il n’y avait « aucune nécrologie » à présenter pour les victimes du VIH pour la campagne. d’abord fois dans 17 ans. « C’était vraiment un beau jour important pour nous dans l’histoire. »

Comme une section nécrologique sans décès dû au VIH, une journée sans décès dû au COVID n’est qu’un moment symbolique dans la chronologie des montagnes russes d’une pandémie, statistiquement susceptible de se produire une fois que le nombre moyen de décès quotidiens sera suffisamment bas, mais néanmoins remarquable.

Le virus mortel s’était déjà infiltré dans le Golden State, quand, fin mars 2020, il était responsable de décès chaque jour. La maladie hautement contagieuse s’est propagée comme une traînée de poudre parmi les populations les plus vulnérables de Californie : les personnes immunodéprimées, fragiles et âgées. Les hôpitaux se remplissaient. Écoles et bureaux fermés. Les masques sont devenus un accessoire de mode incontournable.

Pendant 1 476 jours, le nombre de décès dus au virus n’a cessé d’augmenter, parfois par des bonds considérables en une seule journée. Tout correspondait, le virus a tué jusqu’à présent plus de 107 000 Californiens.

Aujourd’hui, quatre ans plus tard, le virus est devenu plus gérable. Le nombre moyen de décès quotidiens dus au COVID dans l’État est passé d’un maximum d’un peu plus de 30 début janvier, lors de la poussée hivernale, à environ 14 début mars. En avril, le nombre moyen de décès quotidiens est tombé à quatre, le plus bas depuis le début de la propagation du virus.

Le changement est dramatique. 718 décès dus au COVID ont été signalés le 12 janvier 2021 – le jour le plus meurtrier en Californie. C’est comparable au nombre moyen de décès toutes causes confondues dans l’État chaque jour jusqu’à présent en 2024 – entre 750 et 900.

La trajectoire de la pandémie a rapproché le nouveau coronavirus de la grippe en termes de prévalence et de mortalité, mais nous n’en sommes pas encore là.

Le jour le plus meurtrier de la saison grippale de cette année a été le 3 janvier 2024, lorsque 19 personnes sont décédées dans tout l’État, comme indiqué sur leurs certificats de décès. Cet hiver, le jour le plus meurtrier pour le COVID a été le 19 janvier 2024, lorsque 38 personnes sont mortes du virus.

Le caractère saisonnier de la grippe signifie qu’en basse saison, comme aujourd’hui, la Californie passe souvent plusieurs jours de suite sans un seul décès dû à la grippe. Beaucoup s’attendent à ce que le COVID continue d’être moins mortel, même si sa présence tout au long de l’année en fait une menace différente de celle de la grippe, avec son profil saisonnier plus distinct.

Quant à l’avenir ? Attendez-vous à davantage de jours sans aucun décès dû au COVID, mais des poussées sont également inévitables. Une nouvelle famille de sous-variantes, appelée FLiRT, suscite certaines inquiétudes car les taux de vaccination récents sont faibles et l’immunité est à la traîne.

« Toutes les informations dont nous disposons actuellement… c’est qu’il n’y a aucune différence de virulence », a déclaré le Dr John Swartzberg, professeur clinicien émérite de maladies infectieuses et de vaccinologie à l’École de santé publique de l’UC Berkeley. Il a noté que même si la gravité n’a pas changé, il semble y avoir une transmissibilité accrue avec ces nouvelles variantes.

Swartzberg a déclaré qu’un vaccin mis à jour était en préparation. Heureusement, dit-il, le pire est presque certainement derrière nous.

« Je ne pense pas que nous allons voir quelque chose comme ce que nous avons vu au cours des quatre dernières années », a déclaré Swartzberg.