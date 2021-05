Après qu’Arsenal l’ait limogé, Emery s’est regroupé et est parti. Les artilleurs n’ont pas encore fait de même

LONDRES – Arsenal a limogé Unai Emery parce qu’ils craignaient qu’il ne les envoie dans le désert. En fin de compte, cela ne l’a pas arrêté.

L’équipe d’Emery à Villarreal s’est qualifiée pour la finale de la Ligue Europa avec un match nul 0-0 à l’Emirates Stadium, remportant une victoire cumulée 2-1 qu’elle méritait pour être la formation la mieux organisée et la plus déterminée dans les deux manches de cette demi-finale.

Alors que les remplaçants et le personnel de Villarreal affluaient sur le terrain à temps plein, Emery s’est permis une poignée de main à deux poings avant de marcher dans une direction différente du reste, à travers la ligne de touche jusqu’à Mikel Arteta pour une poignée de main compatissante. Il ne l’admettra peut-être pas publiquement, mais ce sera le moment le plus doux pour Emery, très décrié dans ces parties après avoir perdu son emploi en novembre 2019 avec des sources disant à ESPN qu’il était devenu une figure amusante parmi les joueurs d’Arsenal.

L’ancien tireur Mesut Ozil a souligné cette antipathie avant le coup d’envoi, tweeting « bon ebening » en référence aux compétences linguistiques d’Emery en anglais, que certains membres de l’équipe ont imité derrière son dos sur le terrain d’entraînement.

Entrer en Ligue Europa et se situer à la périphérie des quatre premiers était considéré comme le nadir d’Arsenal, représentant finalement Emery et son prédécesseur Arsène Wenger, après deux décennies de football en Ligue des champions. Mais c’est un nouveau creux dévastateur. À moins d’une séquence hautement improbable de résultats en Premier League, les Gunners ne joueront pas en Europe la saison prochaine pour la première fois depuis 1996.

En l’espace de 19 jours, ils sont passés de la Super League européenne à aucun football européen.

L’équipe a besoin d’une refonte, les fans protestent avec fureur contre les propriétaires et bien que Kroenke Sports Enterprises ait juré d’investir cet été, l’absence de football européen frappe durement Arsenal dans des poches déjà vidées par l’impact financier du COVID-19. Le travail de reconstruction est maintenant colossal. Cela semble presque trop important pour un manager avec seulement 18 mois d’expérience dans la pirogue, mais les Gunners ont promu Arteta d’entraîneur-chef à manager au début de la saison pour refléter à la fois la confiance qu’ils avaient en lui et le passage à un plus professionnel. la culture qu’il faisait apparemment des efforts pour inculquer.

Arsenal n’avait pas de réponse pour son ancien manager, tombant face à Villarreal d’Unai Emery. John Walton / PA Images via Getty Images

Où est-il maintenant? Ce fut une performance abjecte pour une équipe avec sa saison en jeu dans une demi-finale européenne. Les statistiques de l’UEFA ont enregistré un tir cadré, Opta leur en a donné deux – le désaccord se concentrant probablement sur le point de savoir si la tête de Pierre-Emerick Aubameyang à la 79e minute était cadrée avant de toucher le poteau. Quoi qu’il en soit, ce n’était pas assez bien. Aubamayeng a frappé deux fois les boiseries, mais ne vous y trompez pas: Arsenal n’a pas été malchanceux.

Un échange laconique entre Arteta et les journalistes a suivi par la suite.

Accepte-t-il que son travail soit menacé? « Je pense que le travail de tout le monde est surveillé », a-t-il répondu. A-t-il toujours confiance en sa propre capacité à faire son travail? « Oui. » Comprend-il pourquoi on se concentrera sur lui maintenant? Un hochement de tête.

Il a besoin de meilleures réponses, et bientôt. L’expérience d’Arteta avec une forme de faux neuf dans le premier match s’est retournée contre lui et une formation atypique 4-1-4-1 dans le deuxième match n’a pas réussi à illiciter une amélioration significative. C’est le genre de bricolage tactique pour lequel Emery a été mis au pilori.





Mais plus que cela, il y avait peu de combat précieux, une absence alarmante d’intensité compte tenu des enjeux. Arteta a affirmé que ses joueurs n’avaient pas le soutien des supporters – et il y a probablement une part de vérité à cela étant donné la fragilité qu’ils ont prouvée dans le passé – mais il peut se considérer chanceux qu’il n’y ait pas de supporters à l’intérieur pour porter un jugement à ce sujet.

Les Gunners ont toujours insisté sur le fait qu’ils étaient déterminés à soutenir Arteta. Kroenke Sports Enterprises a suffisamment de préoccupations pour éviter les troubles des fans et la possibilité d’une offre publique d’achat imminente d’un consortium dirigé par le co-fondateur de Spotify, Daniel Ek, sans subir une nouvelle recherche managériale.

Mais Arsenal est en passe de terminer plus bas en Premier League que la saison dernière tout en ratant l’Europe. Il n’y a pas de finale de la FA Cup pour fournir une coda positive à la campagne, mais plutôt une dérive vers une conclusion ignominieuse avec 10000 fans attendus pour le dernier match à domicile, qui doublera probablement comme un référendum évaluant le soutien à Arteta et la colère envers les Kroenkes.

Des temps difficiles et douloureux nous attendent. Emery a passé beaucoup plus de temps que d’habitude à mener ses interviews d’après-match, saluant les membres de l’entourage de Villarreal et se délectant clairement du moment. Il s’est regroupé et a évolué. Arsenal attend toujours de faire de même.