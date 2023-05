Le film Kennedy d’Anurag Kashyap, qui appartient au genre crime noir, sera projeté à Cannes 2023. Il a déclaré dans une interview qu’il avait l’intention de faire jouer Chiyaan Vikram dans le film. Anurag Kashyap a déclaré que tout le monde sait quelle étoile porte le deuxième prénom de Kennedy. Le nom complet de Chiyaan Vikram est Kennedy John Victor. Il a dit qu’il avait pensé à le caster et qu’il l’avait même contacté. Mais il a dit que Chiyaan Vikram n’était pas revenu. Après que la nouvelle soit devenue virale, la star de Ponniyin Selvan est allée sur Twitter pour clarifier la même chose. Après cela, Anurag Kashyap a été traité de Nautanki par certains de ses fans et partisans pour avoir créé un drame inutile.

Chiyaan Vikram a tweeté : « Je viens de revisiter notre conversation d’il y a plus d’un an pour le bien de nos amis et sympathisants sur les réseaux sociaux. Quand j’ai entendu d’un autre acteur que vous aviez essayé de me joindre pour ce film et que vous pensiez que je n’avais pas ‘ Je ne vous ai pas répondu, je vous ai appelé moi-même immédiatement et vous ai expliqué que je n’avais pas reçu de courrier ou de message de votre part car l’identifiant de messagerie avec lequel vous m’aviez contacté n’était plus actif et mon numéro avait changé presque 2 ans auparavant. J’ai dit lors de cet appel téléphonique, je suis très excité pour votre film Kennedy et encore plus parce qu’il porte mon nom. Je vous souhaite de bons moments à venir. Beaucoup d’amour.

Anurag Kashyap a répondu que Chiyaan Vikram avait effectivement tendu la main lorsqu’il avait découvert que le réalisateur essayait de le contacter. Il a dit que les deux se connaissaient depuis des temps antérieurs à Sethu et qu’ils travailleraient sûrement ensemble.

Absolument raison Monsieur le patron. Pour l’information des gens, quand il a trouvé d’un autre acteur que j’essayais de le joindre il m’a appelé directement et on s’est rendu compte qu’il avait un numéro WhatsApp différent. Il m’a donné ses informations correctes pour tendre la main et a même montré de l’intérêt pour https://t.co/1xmImitvHY Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) 22 mai 2023

Les fans ont maintenant réagi positivement à la nouvelle. Hier soir, Anurag Kashyap a été trollé sur Reddit en tant que Nautanki et Dramebaaz.

Bien être un fan de vos deux œuvres, comme Vikram est mon préféré à l’université, sethu, pitamagan et ainsi de suite. N our l’un des meilleurs dans notre domaine, je me souviens de paanch, je ne pouvais pas croire qu’un tel film ait été tourné en Inde. Vous voir collaborer serait un rêve devenu réalité pour tout Arijit Biswas (@paulphoenix1985) 22 mai 2023

Monsieur s’il vous plaît faire un film avec chiyaan monsieur. Je veux vraiment regarder chiyaan monsieur à travers votre objectif ?. J’espère que vous nous écouterez et que vous y arriverez. Dev Rawal CVF (@Dev_191199) 22 mai 2023

??? C’est bien que vous ayez tous les deux clarifié le malentendu sur les réseaux sociaux avant que MS- & S-Media ne puissent commencer des commérages malveillants sur le même sujet. SarahDeo ?? (@SarahTitus0306) 23 mai 2023

Chiyaan Vikram était aimé dans son jumelage avec Aishwarya Rai Bachchan dans Ponniyin Selvan 2. Il semble que Mani Ratnam prévoit un nouveau film avec le jodi.