Après plusieurs refus, un homme décroche enfin un emploi de rêve chez Google

Un homme qui n’a jamais cessé d’essayer a finalement obtenu le travail de ses rêves chez Google. Et son histoire n’est rien de moins qu’une source d’inspiration pour beaucoup. Advin Roy Netto a postulé chez le géant de la technologie non pas une ou deux fois, mais plusieurs fois depuis 2013, et il a finalement obtenu le poste après avoir été rejeté par l’entreprise. Netto a partagé une vidéo réconfortante sur Instagram où il révèle à sa femme et à sa mère qu’il a passé l’interview chez Google.

Dans la vidéo, on voit Netto s’approcher de sa mère, qui tient leur animal de compagnie. Sa mère lui pose des questions car il ne peut s’empêcher de sourire. « Êtes-vous entré dans Google ? » sa femme interroge également en s’approchant de lui. Sa mère, ravie, dit : « Je le savais » et se met à danser. Sa femme l’embrasse et le félicite.

Parallèlement à la vidéo, Advin a rédigé une note révélant comment il a été sélectionné pour le poste. Il a commencé par dire: «Nous voyons généralement le bon côté de toute histoire sur les réseaux sociaux. Ce qu’il faut comprendre, c’est l’effort qu’il y a derrière ». L’utilisateur a en outre ajouté: “Je postule chez google depuis 2013. J’ai postulé chaque année sans faute (j’ai la preuve de mes candidatures). Chaque année, quand je n’ai pas de nouvelles, je vérifie ce qui ne va pas chez moi ».

Tirant les leçons de ses expériences passées, Advin a déclaré: «J’ai essayé d’apporter des modifications à mon CV et à mon portfolio, puis j’ai réessayé. Après un certain temps, j’ai pensé que je n’avais pas de diplôme d’une école de design réputée, ce qui pourrait être l’une des raisons. Je n’ai aucun contrôle là-dessus, mais j’ai le contrôle sur l’amélioration de mon portfolio et de mon CV. Alors, après plusieurs tentatives infructueuses, me voilà ».

Regardez la vidéo ci-dessous :

Les utilisateurs des médias sociaux ont été impressionnés par les réalisations d’Advin et l’ont félicité. L’un des utilisateurs a écrit: «Quelle belle et positive vidéo c’est regarder les sourires. Inestimable. Tu as fait ma journée”. Un autre utilisateur a ajouté : « Félicitations. C’est le rêve de beaucoup de gens d’entrer dans Google ». Un troisième utilisateur a mentionné, “Cela devrait être une publicité pour Google si précieuse”. “Bravo frère!!! C’est le fruit de tous vos efforts. Continuez », a écrit le quatrième utilisateur.

La vidéo a recueilli plus de 897 000 vues à ce jour.

