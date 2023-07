Après plusieurs jours mouvementés, les perturbations de vol s’atténuent malgré les inquiétudes concernant les signaux 5G – Boston News, Météo, Sports

Les passagers des compagnies aériennes qui ont subi des dizaines de milliers de retards de vol liés aux conditions météorologiques cette semaine ont obtenu un répit bienvenu après les maux de tête de samedi, malgré les inquiétudes concernant d’éventuelles perturbations causées par le déploiement de nouveaux systèmes 5G sans fil à proximité des principaux aéroports.

Le nombre de retards et d’annulations de vols a diminué par rapport aux pics enregistrés plus tôt dans la semaine, selon les données compilées par le service de suivi FlightAware. À 16 h 45 HNE, il y avait eu 710 annulations de vols et plus de 23 600 vols retardés samedi. Au cours de la période du 28 au 30 juin, une moyenne de 1 751 vols ont été annulés et plus de 32 600 vols retardés, selon les données de FlightAware.

Le taux d’annulation était d’environ 1% aux États-Unis samedi après-midi, selon Flightradar24, un autre service de suivi. Le porte-parole de Flightradar24, Ian Petchenik, a décrit les conditions de samedi comme une « navigation fluide » dans un e-mail à l’Associated Press, tandis que l’ajout de conditions météorologiques défavorables pourrait causer des problèmes dans les aéroports de la côte Est plus tard dans la journée.

La Federal Aviation Administration des États-Unis a également informé les voyageurs que les mauvaises conditions météorologiques sur la côte Est pourraient affecter les vols plus tard samedi.

Avant samedi, l’une des plus grandes préoccupations était de savoir si les signaux 5G interféreraient avec l’équipement des aéronefs, en particulier les appareils utilisant des ondes radio pour mesurer la distance au-dessus du sol qui sont critiques lorsque les avions atterrissent par faible visibilité.

Les prédictions selon lesquelles des interférences entraîneraient des échouements massifs de vols ne se sont pas réalisées l’année dernière, lorsque les entreprises de télécommunications ont commencé à déployer le nouveau service. Ils ont ensuite convenu de limiter la puissance des signaux autour des aéroports très fréquentés, donnant aux compagnies aériennes une année supplémentaire pour moderniser leurs avions.

Le chef du plus grand syndicat de pilotes du pays a déclaré que les équipages seraient en mesure de gérer l’impact de la 5G, mais il a critiqué la manière dont les licences sans fil ont été accordées, affirmant que cela avait ajouté un risque inutile à l’aviation.

Le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a récemment déclaré aux compagnies aériennes que les vols pourraient être perturbés parce qu’une petite partie de la flotte nationale n’a pas été mise à niveau pour se protéger contre les interférences radio.

Mais les pires craintes concernant la 5G ne s’étaient pas manifestées samedi en milieu d’après-midi, ce qui a incité le porte-parole du ministère des Transports, Kerry Arndt, à décrire les voyages en avion comme étant à des niveaux «presque normaux». Mais Arrndt a également souligné que la Federal Aviation Administration « travaillait en étroite collaboration avec les compagnies aériennes pour surveiller les tempêtes pop-up estivales, la fumée des feux de forêt et tout problème lié à la 5G ».

La plupart des grandes compagnies aériennes américaines avaient apporté les modifications nécessaires pour s’adapter à la 5G. American, Southwest, Alaska, Frontier et United affirment que tous leurs avions sont équipés de dispositifs de mesure de la hauteur, appelés radioaltimètres, qui sont protégés contre les interférences 5G.

La grande exception est Delta Air Lines. Delta affirme avoir 190 avions, dont la plupart de ses plus petits, qui manquent toujours d’altimètres améliorés car son fournisseur n’a pas été en mesure de les fournir assez rapidement.

La compagnie aérienne ne prévoit pas d’annuler de vols en raison de ce problème, a déclaré Delta vendredi. La compagnie aérienne prévoit d’acheminer soigneusement les 190 avions pour limiter le risque d’annuler des vols ou de forcer les avions à se détourner des aéroports où la visibilité est faible en raison du brouillard ou des nuages ​​bas. FlightAware a répertorié neuf annulations de vols Delta samedi. Aucun d’entre eux n’était lié à des problèmes de 5G, selon la compagnie aérienne.

Parmi les avions Delta qui n’ont pas été modernisés, on compte plusieurs modèles d’Airbus jets : tous ses A220, la plupart de ses A319 et A320 et certains de ses A321. Les avions Boeing de la compagnie aérienne ont amélioré les altimètres, tout comme tous les avions Delta Connection, qui sont exploités par Endeavour Air, Republic Airways et SkyWest Airlines, selon la compagnie aérienne.

JetBlue n’a pas répondu aux demandes de commentaires, mais a déclaré au Wall Street Journal qu’il prévoyait de moderniser 17 avions Airbus plus petits d’ici octobre, avec un « impact limité » possible quelques jours à Boston.

Les opérateurs sans fil, dont Verizon et AT&T, utilisent une partie du spectre radio appelé C-Band, qui est proche des fréquences utilisées par les radioaltimètres, pour leur nouveau service 5G. La Federal Communications Commission leur a accordé des licences pour le spectre de la bande C et a écarté tout risque d’interférence, affirmant qu’il existait une zone tampon suffisante entre les fréquences de la bande C et de l’altimètre.

Lorsque la Federal Aviation Administration s’est rangé du côté des compagnies aériennes et s’est opposé, les entreprises de téléphonie mobile ont repoussé le déploiement de leur nouveau service. Dans un compromis négocié par l’administration Biden, les opérateurs de téléphonie mobile ont alors convenu de ne pas alimenter les signaux 5G à proximité d’environ 50 aéroports très fréquentés. Ce report se termine samedi.

AT&T a refusé de commenter. Verizon n’a pas immédiatement répondu à une question sur ses projets.

Buttigieg a rappelé au chef du groupe commercial Airlines for America la date limite dans une lettre la semaine dernière, avertissant que seuls les avions équipés d’altimètres modernisés seraient autorisés à atterrir dans des conditions de faible visibilité. Il a déclaré que plus de 80% de la flotte américaine avait été modernisée, mais qu’un nombre important d’avions, dont beaucoup exploités par des compagnies aériennes étrangères, n’avaient pas été modernisés.

« Cela signifie que les jours de mauvais temps et de faible visibilité en particulier, il pourrait y avoir une augmentation des retards et des annulations », a écrit Buttigieg. Il a déclaré que les compagnies aériennes avec des avions en attente de modernisation devraient ajuster leurs horaires pour éviter de bloquer les passagers.

Les compagnies aériennes affirment que la FAA a mis du temps à approuver les normes de mise à niveau des radioaltimètres et que les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont rendu difficile pour les fabricants de produire suffisamment d’appareils. Nicholas Calio, chef des compagnies aériennes pour l’Amérique, s’est plaint d’une précipitation à modifier les avions « sous la pression des compagnies de télécommunications ».

Jason Ambrosi, pilote de Delta et président de l’Air Line Pilots Association, a accusé la FCC d’accorder des licences 5G sans consulter les intérêts de l’aviation, ce qui, selon lui, « a laissé le système d’aviation le plus sûr au monde à un risque accru ». Mais, a-t-il dit, « En fin de compte, nous serons en mesure de faire face aux impacts de la 5G. »

___

L’écrivain d’Associated Press Business Michael Liedtke a contribué à cette histoire de San Ramon, en Californie.

