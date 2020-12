En une seule journée, le pays, engourdi et divisé, a perdu plus d’Américains à cause du coronavirus qu’il n’en a été tué lors des attentats du 11 septembre ou du attaque sur Pearl Harbor.

Mais ce n’est pas seulement qu’au moins 3055 décès ont été signalés mercredi pour la première fois depuis le début de la pandémie, dépassant de loin le pic printanier de 2752 décès. C’est que la nation a perdu 3055 personnes qui ont autrefois soufflé des bougies d’anniversaire, ont triomphé et trébuché, ont ri et pleuré – avant de succomber au virus.

Pendant une autre semaine de perte, le virus a coûté la vie aux jeunes et aux personnes âgées, aux personnes en bonne santé et aux malades, aux personnes éminentes et ordinaires les plus connues de ceux qui les aimaient.

Ils comprennent Lillian Blancas, un fière fille d’immigrants, membre de la première génération de sa famille à fréquenter l’université et avocate à El Paso qui était sur le point de réaliser son rêve de devenir juge.

Mme Blancas, 47 ans, est décédée seule dans sa chambre d’hôpital cette semaine, juste avant un second tour des élections samedi dont elle était la favorite.

Dans la ville natale de Mme Blancas, à El Paso, Linda Azani, la directrice adjointe des salons funéraires de Perches, a déclaré que le nombre de virus était si élevé qu ‘«nous ne sommes pas assez nombreux pour tout le monde».

«Pas assez de réalisateurs pour voir les familles», dit-elle. «Pas assez d’installations pour avoir des funérailles. Pas assez de chapelles.