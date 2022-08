Après Pixar Éviction, John Lasseter revient avec Apple et “Luck”

Après que les employés se sont plaints étreinte non désirée par M. Lasseter, Disney a enquêté et découvert que certains subordonnés le considéraient parfois comme un tyran. Il a été contraint de démissionner de son poste de chef de l’animation de Disney-Pixar, s’excusant pour les « faux pas » qui ont rendu les membres du personnel « irrespectueux ou mal à l’aise ».

Il y a cinq ans, M. Lasseter a été renversé par des allégations concernant son comportement au travail. Presque du jour au lendemain, ses nombreuses réalisations – construire Pixar à partir de zéro, forger les franchises mégawatt «Toy Story» et «Cars», faire revivre une animation moribonde de Walt Disney, livrer «Frozen», remporter des Oscars – sont devenues une note de bas de page.

LOS ANGELES – Le film le plus Pixar de l’été n’est pas de Pixar. Il vient d’Apple TV+ et du cinéaste-cadre paratonnerre qui a transformé Pixar en une superpuissance : John Lasseter.

M. Lasseter, 65 ans, est désormais sur le point de se racheter professionnellement. Son premier long métrage d’animation depuis qu’il a quitté Disney-Pixar arrivera vendredi sur le service de streaming par abonnement d’Apple. Intitulé “Luck”, le film de 140 millions de dollars suit une jeune femme malchanceuse qui découvre un monde secret où des créatures magiques font de la chance (le Département du bon endroit, du bon moment) et de la malchance (un laboratoire de recherche et de conception sur les déchets d’animaux dédié au “suivi”. dans la maison »). Les choses tournent terriblement mal, ce qui donne lieu à une aventure comique impliquant un dragon inhabituel, des lapins en combinaisons de protection contre les matières dangereuses, des lutin de la génération Y et une licorne allemande en surpoids dans un survêtement trop serré.