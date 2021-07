Après Pearl V Puri, Pracheen Chauhan, la célébrité de « Kasauti Zindagi Kay », arrêtée pour agression présumée

Selon l’agence de presse ANI, le célèbre acteur de télévision « Kasauti Zindagi Kay » Pracheen Chauhan a été arrêté par la police de Mumbai samedi pour avoir prétendument agressé une fille.

L’arrestation a été effectuée sur la base d’une plainte de la victime au poste de police de Karur, a informé la police de Mumbai. Un cas en vertu des articles 354, 323 et 506 du Code pénal indien (IPC) a été enregistré.

Alors qu’une enquête est en cours, de plus amples détails sont attendus.

Pendant ce temps, Prakash Bele, principal PI du poste de police du village de Kurar, Malad (Est), a déclaré au Times of India : « La plaignante et un ami ont été invités par l’accusé à sa résidence le 30 juin. L’accusé était ivre et l’a touchée de manière inappropriée. Il a été présenté aujourd’hui devant le tribunal de Borivali et a été placé en détention provisoire pendant 14 jours. »

Pour les non-spécialistes, Chauhan a fait ses débuts avec la série « Kasautii Zindagi Kay » d’Ekta Kapoor dans laquelle il est apparu dans le personnage de Subroto Basu. Après cela, il est apparu dans ‘Kuchh Jhuki Palkain’, ‘Sinndoor Tere Naam Ka Saat Phere’ et ‘Maat Pitaah Ke Charnon Mein Swarg’ sur Colors TV. Actuellement, il essaie le rôle de Vishal Agarwal dans ‘Shaadi Mubarak’.

Sur une note connexe, l’acteur de télévision Pearl V Puri, qui a été arrêté en juin pour avoir violé une fille mineure, a récemment rompu son silence sur les allégations de viol portées contre lui.

« La vie a sa propre façon de tester les gens! J’ai perdu ma Nani ma il y a quelques mois, puis le 17e jour, j’ai perdu mon père, après que ma mère a reçu un diagnostic de cancer, puis cette accusation horrible. Les deux dernières semaines étaient épuisants pour moi comme un cauchemar. J’ai été, du jour au lendemain, fait pour me sentir comme un criminel », a-t-il écrit.

« Tout cela, au milieu du traitement contre le cancer de ma mère, a brisé mon sentiment de sécurité, me faisant me sentir impuissant », a-t-il ajouté.

Pearl a été arrêté après avoir été accusé d’avoir violé une fille mineure sur les plateaux d’une émission télévisée en 2019. S’ouvrant sur l’affaire, Pearl a déclaré qu’il avait confiance dans la justice de son pays. J’ai senti qu’il était temps de tendre la main à mes amis, fans et sympathisants qui m’ont comblé de leur amour, de leur soutien et de leur inquiétude. Merci de garder confiance en moi et je crois fermement en ‘Satyamev Jayate’. J’ai confiance en la loi, la justice de mon pays et Dieu là-haut. S’il vous plaît, continuez à venir », a-t-il conclu.