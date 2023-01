Après Pathaan, Internet a hâte de voir Shah Rukh Khan à Jawan

Il y a une raison pour laquelle Shah Rukh Khan est appelé le roi Khan de Bollywood. L’acteur a prouvé qu’il n’y avait personne comme lui avec sa récente sortie – Pathaan. Le film est à ce jour le plus grand attrapeur de foule de 2023 et ne cesse de battre des records depuis sa sortie le 25 janvier. Il a collecté plus de Rs 500 crore dans le monde en seulement une semaine. Maintenant, après le succès de Pathaan, les fans de SRK attendent avec impatience son prochain film, Jawan, où il est jumelé avec la superstar féminine Nayanthara. Le film est réalisé par Atlee et marque également le deuxième film consécutif de Shah Rukh Khan avec Deepika Padukone. Vijay Sethupathi et Sanya Malhotra figureront également dans le film. De nombreux fans de ‘Pathaan’ ont commencé à utiliser #Jawan sur Twitter pour lancer le compte à rebours et susciter l’enthousiasme pour le prochain film de Shah Rukh.

Un utilisateur a partagé l’affiche de Jawan et a écrit : “Image abhi baaki hai mere dost (le film n’est pas encore terminé, mon ami).”

La sensation Internet Ashish Chanchlani s’est également extasié à propos de Jawan et a tweeté : “Une scène d’action unique à Jawan avec le Baazigar divin jouant en arrière-plan est tout ce dont j’ai besoin dans ma vie”.

Une scène d’action à un coup dans #jawan avec le baazigar divin jouant en arrière-plan, c’est tout ce dont j’ai besoin dans ma vie.— Ashish Chanchlani (@ashchanchlani) 28 janvier 2023

Un autre utilisateur a écrit : “Jawan va renverser la vapeur.”

L’excitation ne semble pas s’arrêter car un utilisateur a écrit : « Pathaan to bas ek jhaaki hai, Jawan ke toofan ka aana abhi baaki hai (Pathaan est une procession, Jawan est une tempête encore à préparer). Pathaan 500 crores en 5 jours.

Un autre fan a tweeté : « Cher Pathaan, meri jaan, jab tak hai jaan tab tak hai SRK ka fan. Fir milta hu Jawan se (Cher Pathaan, ma vie, tant que je vivrai, je serai un fan de SRK. Ensuite, je te rencontrerai pour Jawan). Monsieur, j’attends votre prochain box-office. S’il vous plaît nouveau look télécharger kardo (S’il vous plaît télécharger votre nouveau look).

Cher pathaan meri jaan… jab tak hai jaan tab tak ha #Srk ❣️✌️ ka fan…. Sapin Melta ha #JAWAN se …monsieur j’attends votre prochain Box office 🔥💥💥 Boom…. S’il vous plaît nouveau téléchargement kordo #AskSRK— Sekh Sabir Mahammed (@Mahammedsabir) 31 janvier 2023

L’immense engouement de Pathaan prouve que Jawan peut aussi battre des records au box-office. Un fan a commenté: «Avec Pathaan, Shah Rukh Khan a annoncé son retour de la meilleure façon possible. Maintenant, il a Jawan qui arrive en été et probablement le Dunki le plus attendu à la fin de l’année qui pourrait être le plus gros succès de l’année à l’étranger. Le roi est arrivé pour sauver Bollywood.

Selon Taran Adarsh, Pathaan a déjà franchi la barre des Rs 500 crore, Rs 542 crore dans le monde brut en 5 jours. En cela, la collection indienne de Pathaan est de Rs 335 crore, tandis que les revenus à l’étranger s’élèvent à Rs 207 crore jusqu’à lundi.

Alors que Jawan sortira en salles le 2 juin, l’engouement pour Pathaan s’est emparé d’internet. Pour remercier les fans d’avoir versé de l’amour sur le film, les acteurs vedettes ont tenu une conférence de presse lundi. Alors que Shah Rukh Khan a exprimé qu’il se sentait “reconnaissant” pour tout l’amour que le film reçoit, John Abraham a qualifié SRK de “trésor national” lors de la conférence de presse.

