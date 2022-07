Après Parkland, une question demeure : qu’est-ce que la justice ?

“Pendant si longtemps, vous élevez vos enfants, et cela ressemble à votre objectif”, a déclaré M. Hoyer, sa voix se transformant en un murmure. « Et puis soudain, un jour, l’un de vos objectifs a disparu. Dans ce vide, nous avons vraiment réfléchi à la façon de continuer et à ce que la justice signifiait pour nous. La vérité est que je ne sais pas. Je pense que, plus que tout, je veux l’équité, si cela a du sens.

Le procès de condamnation c’est rare. À l’époque moderne, aucun tireur américain qui a tué autant de personnes en une seule attaque n’a survécu jusqu’à présent pour être jugé. .

Certaines familles de Parkland sont favorables à la peine de mort. D’autres sont contre la peine capitale et sont prêts à accepter une peine d’emprisonnement à perpétuité pour le tireur. D’autres encore ont déclaré qu’ils pensaient que le tueur méritait la mort mais ne voulaient pas vivre un procès de condamnation émotionnellement brutal.

Juste après la fusillade, Mme Hoyer pensait qu’une peine d’emprisonnement à perpétuité était la voie la plus simple et la plus appropriée. Mais quelques mois après la fusillade, alors qu’ils apprenaient plus de détails, les deux Hoyers sont devenus convaincus que la mort était la punition appropriée pour l’homme qui avait tué leur fils. Ils savaient qu’un procès de détermination de la peine signifierait des semaines ou des mois de leur vie entièrement intégrés dans la salle d’audience.