Après Paras Kalnawat, Alma Hussein alias Sara quitte l’émission vedette de Rupali Ganguly

Le programme télévisé le plus regardé, Anupamaa, met en vedette Sudhanshu Pandey, Gaurav Khanna et Rupali Ganguly. Anupamaa, le personnage principal interprété par Rupali Ganguly, connaît des rebondissements captivants. Après le licenciement de Paras Kalnawat, Sara, qui avait été interprétée par la nouvelle venue Alma Hussein, a choisi de quitter la série.

Dans le spectacle Anupamaa, Alma joue la fille de Barkha (Ashlesha Savant) et Ankush (Rohit Bakshi). Sara et sa famille sont revenus des États-Unis. Sara a été décrite comme une danseuse de claquettes qui avait fait un stage avec Samar à l’Anupamaa Dance Academy (Sagar Shah, précédemment joué par Paras Kalnawat). Quelques semaines seulement se sont écoulées, mais Alma a déjà décidé de continuer. Dans une interview, l’actrice a expliqué la cause de sa sortie.





Selon l’actrice, plusieurs préparatifs ont été effectués avant son entrée dans la série. Cependant, il a été retardé. Samar et Sara allaient avoir leur propre chanson d’amour. Cependant, la destitution de Paras Kalnawat et le tumulte qui l’a suivi ont mis leurs plans en attente. Après le remplacement de Paras par Sagar Parekh, il est devenu difficile pour les producteurs de reprendre l’histoire d’amour de Sara et Samar. Bien que l’histoire de Sara ait une fin ouverte, il y a encore de l’espoir qu’Alma puisse revenir dans la série. Sara est montrée en train de voyager pour poursuivre ses études à l’étranger.

La sortie de Paras Kalnawat, alias Samar, a fortement choqué le public en ligne il y a quelques semaines. Il a rompu les termes du contrat en choisissant de participer à Jhalak Dikhhla Jaa 10, selon un communiqué de la société de production. Lorsque Paras a refusé de lâcher Jhalak, les producteurs lui ont envoyé un e-mail l’informant qu’il avait été licencié.