Après Pan Masala, Allu Arjun de Pushpa 2 REJETTE une énorme quantité pour promouvoir la marque d’alcool [Read Report]

Allu Arjun a gagné des cœurs non seulement avec ses films, sa nature familiale, mais aussi avec ses décisions sur le type de promotions de marque auxquelles il s’inscrira. Il y a quelques mois, la star de Pushpa avait rejeté un accord pour promouvoir une marque Pan Masala. Des rapports avaient fait surface indiquant qu’Allu Arjun s’était vu offrir une somme importante mais avait refusé de promouvoir la marque Pan Masala. Et maintenant, le dernier rapport indique que l’acteur de Pushpa 2 a rejeté un accord de plusieurs crores pour promouvoir une marque d’alcool.

Allu Arjun rejette des crores de roupies; rejette l’accord de promotion d’une marque d’alcool

Selon le chroniqueur et traqueur de l’industrie cinématographique Manobala Vijayabalan, Allu Arjun a rejeté des accords d’une valeur de Rs 10 crore pour promouvoir l’alcool et la marque Pan Masala. L’acteur reste fidèle à son image de famille et a refusé de promouvoir des substances nocives et enivrantes. D’autre part, Allu Arjun a également signé pour quelques mentions de marque, rapporte l’État. De plus, sa charge par dar pour promouvoir une marque est assez énorme. Vijayabalan a déclaré qu’Allu Arjun facturait Rs 7,5 crore pour les mentions de marque. Découvrez le tweet ici:

#AlluArjun a refusé une offre de 10 cr de gutka et de la marque d’alcool. Actuellement, il facture 7,5 cr pour les mentions de marque. Félicitations à la star pour avoir suivi ses principes. Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) 10 août 2022

Le geste d’Allu Arjun gagne le cœur de ses fans

Auparavant, Shah Rukh Khan, Ajay Devgn et Akshay Kumar avaient été critiqués pour avoir fait la promotion d’une marque Pan Masala. Même Mahesh Babu a également été critiqué pour avoir fait la promotion d’une marque Pan Masala. La star du KGF, Yash, aurait précédemment rejeté la promotion de la marque Pan Masala. Et maintenant, ce geste d’Allu Arjun gagne les cœurs. Les fans d’Allu Arjun ne peuvent pas être plus fiers de l’acteur. Voir son dévouement envers son travail et ses idéaux a gagné les cœurs. Son récent geste de rejeter un accord de Rs 10 crore pour promouvoir l’alcool et le pan masala les aurait rendus très fiers. Les fans l’ont salué, consultez les tweets ici:

Guirlande ? Karthick (@sk_3672) 10 août 2022

Vraiment une star élégante Ashish Meena (@AshishM25006351) 10 août 2022

La star de Pan India AA n’a pas besoin de bonnes files d’attente ou de loteries, il est lui-même une marque ? pic.twitter.com/QpsIFr1Rrl vengeance? (@dAArk__knight) 10 août 2022

Ouah ? cinéma veriyan Thalaivar ? (@ srkians140) 10 août 2022

Quel coeur en or ??????? Je suis fier d’être des fans d’allu arjun thaggedele ???????? Aditya (@LokeshMattey) 10 août 2022

Le prochain d’Allu Arjun

Pendant ce temps, la star élégante a consacré tout son temps à la suite de Sukumar à Pushpa. Il met en vedette Rashmika Mandanna et Fahadh Faasil aux côtés de Vijay Sethupathi dans un rôle clé. Il y a des rapports que Faasil et Sethupathi seront les antagonistes de Pushpa 2. Outre Pushpa 2, Allu Arjun aurait également AA 21 qui met en vedette Pooja Hegde et Murali Sharma. Le film serait dirigé par Koratala Siva.