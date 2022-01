Après Oxford : apporter le changement et la guérison après une fusillade de masse

Que se passe-t-il dans les communautés après une fusillade de masse ? Au Michigan, un groupe organise un événement pour ramasser les morceaux et pousser au changement.

La fusillade de l’école d’Oxford

En décembre 2021, Ethan Crumbley, 15 ans, a tiré et tué quatre camarades de classe à l’Oxford High School lors de la fusillade la plus meurtrière dans une école K-12 depuis 2018.

Les médias sont descendus sur Oxford, car les parents de Crumbley ont été accusés de crimes liés à la fusillade, se sont enfuis, puis ont été capturés. Après quelques jours, les médias nationaux ont fait leurs valises et sont partis, et une communauté s’est retrouvée à lutter et à guérir.





Après qu’Oxford travaille à modifier les lois sur les armes à feu au profit des enfants

Le jeudi 27 janvier, de 19 h à 21 h HE, la branche de Detroit de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté organise AFTER OXFORD, un forum sur la santé mentale et publique.

Plusieurs organisations locales, étatiques et régionales se sont réunies pour organiser le forum, car comme l’a dit la secrétaire de la branche de Detroit, Judith Sheldon, à PoliticusUSA, « Alors que le problème du catalyseur empêche les fusillades dans les écoles, l’adoption d’un stockage sûr et d’autres lois potentielles sur le drapeau rouge profiteraient à tous. enfants, de tous âges et dans tous les lieux.

L’événement comprend une présentation vidéo de la représentante Elissa Slotkin (D-MI) et une table ronde mettant en vedette :

Leslie A. Adadow, LMSW, travailleuse sociale scolaire

Jayanti Gupta, Michigan Marche pour nos vies

Barbara Jones, spécialiste du règlement des différends communautaires et chargée de cours, Centre d’études sur la paix et les conflits, Wayne State.

L’événement est gratuit et vous pouvez vous inscrire ici pour y assister.

Les fusillades dans les écoles se produisent en quelques minutes, mais ont un impact permanent sur les communautés

Les actions d’un tireur d’école ne prennent que quelques minutes, mais l’impact qu’il laisse sur sa communauté dure toute une vie ou plus.

Une communauté s’attaque aux problèmes de santé mentale des enfants et d’accès facile aux armes à feu.

La présidente de la branche de Detroit de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, Laura Dewey, a souligné l’urgence du problème : « L’urgence de ce problème se reflète dans le très haut niveau de réactivité immédiate de la communauté, d’un large éventail.

L’urgence est réelle, car l’objectif est d’empêcher que le prochain Oxford ne se produise dans le Michigan et dans tout le pays.

Les conséquences de la violence armée exposent des problèmes de société sans solutions faciles, mais la première étape est une conversation honnête comme celle qui se tiendra jeudi soir.