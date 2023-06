Après OTT, les sorties du film de Manoj Bajpayee en salles, voici où et quand regarder

Vendredi, Manoj Bajpayee s’est rendu sur les réseaux sociaux et a annoncé que son film Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai, sorti le 23 mai 2023 sur Zee 5, est enfin sorti en salles. Dans le film, Manoj peut être vu jouer un avocat nommé PC Solanki qui se bat contre un Baba abusif qui est interprété par Surya Mohan Kulshrestha.

Partageant la nouvelle, l’acteur a écrit: « Merci pour votre amour et votre soutien indéfectibles jusqu’à présent dans le voyage #SirfEkBandaaKaafiHai. #Bandaa aa gaya hai aaj aap se milne sélectionnez les cinémas mein, ne manquez pas ! »





Pour les non-initiés, la nouvelle version de Manoj Bajpayee, Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai, également appelée Bandaa, est un drame judiciaire inspiré d’événements réels. Le film met en vedette Bajpayee en tant que défenseur de la vie réelle PC Solanki, qui a combattu la tristement célèbre affaire de viol contre le soi-disant dieu Asaram Bapu. Alors que le film montre Solanki combattant l’affaire, il ne nomme pas Asaram et identifie l’accusé uniquement comme Baba. Malgré cela, avant la sortie du film, Asaram avait déposé une plainte contre les réalisateurs les accusant de « ternir son image ». Dans une conversation exclusive avec DNA, les réalisateurs du film parlent de la mention légale et du changement de nom.

Asaram Bapu a été reconnu coupable par un tribunal de Jodhpur du viol d’une mineure et condamné à la réclusion à perpétuité en 2018. À Bandaa, tous les noms liés à l’affaire à l’exception de PC Solanki sont changés, qu’il s’agisse d’Asaram ou de la multitude d’avocats chevronnés qui se sont battus. son cas. Parlant de la raison derrière cela, le producteur créatif du film, Suparn S Varma, déclare: «Légalement, nous sommes dans un endroit où nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous disons donc « inspiré par ». Nous avions le droit d’utiliser le nom de PC Solanki donc nous l’avons utilisé. Les noms de tous les autres dont nous n’avons pas les droits. Même si l’histoire est dans le domaine public, quelqu’un peut en prendre ombrage et offense. Et en fin de compte, nous sommes dans le domaine du divertissement et non pas ici pour offenser.