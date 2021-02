Apple a annoncé l’année dernière le lancement du chipset Apple M1 qui alimente la nouvelle gamme d’Apple MacBook et Mac mini – partant donc des processeurs Intel après près de 15 ans de collaboration. Comme prévu, Apple vante toutes les fonctionnalités que ses Mac alimentés par M1 peuvent exécuter en l’absence de processeurs Intel Core, en particulier à l’avant de la batterie. Cependant, Intel, à son tour, se moque désormais de la société de technologie basée à Cupertino, qui manque à ses Mac premium par rapport aux autres PC et ordinateurs portables Intel du marché. Le dernier jibe d’Intel survient des semaines après que Microsoft a publié une publicité se moquant des Apple Mac pour leur manque de support tactile et plus encore pour le prix des ordinateurs portables.

Intel mène une campagne sur les réseaux sociaux à travers plusieurs affiches qui se moquent des modèles Apple Mac. La nouvelle campagne a été lancée sur Twitter et d’autres sites Web de médias sociaux, affirmant que seuls les PC Intel peuvent effectuer certaines tâches. Dans l’une des nouvelles publicités, Intel déclare que « seul un PC offre le mode tablette, l’écran tactile et les capacités du stylet dans un seul appareil », ce qui est similaire à ce que Microsoft a fait dans la publicité Surface. Dans une autre campagne, Intel suggère que les Mac Apple ne sont pas idéaux pour les ingénieurs et les joueurs, par conséquent il faudrait «#GoPC». La société souligne même « si vous pouvez lancer Rocket League, vous n’êtes pas sur un Mac », puisque le jeu a été interrompu pour macOS l’année dernière. De plus, Intel s’est également associé à YouTuber Jon Rettinger où il souligne les avantages d’avoir un ordinateur portable ordinaire au lieu d’un MacBook alimenté par M1. La vidéo présente des fonctionnalités telles que les ports USB, l’écran tactile et la prise en charge de l’eGPU.

Notamment, Intel a également publié son propre score de référence plus tôt la semaine dernière, comparant le chipset Apple M1 et son nouveau processeur Intel Core i7 de 11e génération (Core i7-1185G7). Les deux puces étaient prises en charge avec 16 Go de RAM lors du test du processeur. En termes de batterie, les diapositives d’Intel ont montré que l’Apple MacBook Pro avec une puce M1 et 16 Go de RAM offre jusqu’à 10 heures et 12 minutes de flux Netflix + onglets sur le navigateur Safari avec 250 nits de luminosité. Un Acer Swift 5, alimenté par un Intel Core i7 (11e génération), en revanche, a réussi à fournir 10 heures et six minutes de flux Netflix + onglets sur le navigateur Google Chrome avec 250 nits de luminosité. Il est important de noter ici que Google Chrome consomme plus de batterie que Safari.

Comme mentionné, Microsoft a récemment publié une vidéo mettant en évidence toutes les fonctionnalités que la Microsoft Surface Pro 7, plus «abordable», peut offrir sur les Mac équipés d’Apple M1.