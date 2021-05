Après Media Detour, AT&T fait face à d’anciens problèmes

Lors d’une réunion des principaux dirigeants d’AT & T au siège de la société à Dallas, Randall L. Stephenson, le directeur général, a émis une note de victoire. Le fournisseur de services sans fil était sur le point de conclure un accord transformateur qui transformerait la compagnie de téléphone en un géant de la technologie et des médias.

Il était sur le point de s’approprier Time Warner, le colosse du divertissement derrière HBO, CNN et les studios Warner Bros. M. Stephenson a fait l’éloge de son nouveau prix, mais a également pris un moment pour prendre un petit coup sur l’entreprise qu’il était sur le point d’acquérir, selon deux personnes connaissant le sujet qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat pour décrire une réunion privée. «Ces gars-là à New York», a-t-il dit, faisant référence à des cadres audacieux comme Richard Plepler de HBO et Jeff Zucker de CNN, «ils pensent qu’ils sont des joueurs de balle. Ce ne sont pas des joueurs de balle. Ce sont des cadres. Cinq ans plus tard, la plupart des principaux dirigeants des médias d’AT & T ont quitté ou ont été évincés (bien que M. Zucker reste) et plus de 2 000 travailleurs ont été licenciés. Et AT&T a décidé qu’il ne pouvait plus soutenir ses ambitions médiatiques. Lundi, il a annoncé la scission de l’entreprise en une nouvelle entité qui fusionnerait avec un programmeur rival, Discovery Inc.

Maintenant, il est de retour à être principalement une entreprise de téléphonie sans fil, avec tous les problèmes que cela implique. AT&T est toujours confronté à une dette écrasante de près de 170 milliards de dollars et à une augmentation coûteuse de son réseau 5G, ainsi qu’à des opérateurs concurrents qui semblent avoir un bond sur la prochaine génération de service Internet mobile rapide. Dans la longue histoire des entreprises extérieures pensant pouvoir déjouer Hollywood, cela semblait être un autre exemple ignominieux. AT&T a refusé de commenter la réunion de Dallas, mais a déclaré que sa propriété rendait l’activité des médias, rebaptisée WarnerMedia, beaucoup plus précieuse. Il a réduit les coûts tout en investissant des milliards pour introduire HBO Max, un nouveau service de streaming qui, avec HBO régulier, compte plus de 44 millions d’abonnés. M. Stephenson, qui a pris sa retraite l’année dernière, n’a pas pu être joint pour commenter. Les analystes et les investisseurs se sont encore demandé comment AT&T avait atteint ce stade. «Ils ont mal fait deux choses», a déclaré Craig Moffett, cofondateur de la société de recherche de Wall Street MoffettNathanson, dans une interview. «Premièrement, la stratégie n’avait aucun sens, et deuxièmement, ils ont surpayé.» Il a ajouté: « Vous pouvez vous en sortir avec une erreur sur l’une de ces dimensions, mais pas sur les deux. » Revenir à son cœur de métier sans fil comporte des défis. La société fait face à une concurrence féroce de T-Mobile et Verizon. Le marché des clients mobiles est saturé, ce qui signifie que tous ceux qui veulent un service sans fil l’ont déjà. Les trois grands volent essentiellement les clients les uns des autres. AT&T devra prouver qu’il peut construire son réseau plus rapidement et le proposer à un meilleur prix pour empêcher les clients de faire défaut.

De nombreux observateurs attribuent les derniers troubles d’AT & T à deux événements clés: son acquisition de 67 milliards de dollars de l’opérateur de satellite DirecTV en 2015 et l’accord avec Time Warner. «C’était un argument déconcertant du grand public, où ils achetaient dans le secteur des médias hérités afin de faire exploser le secteur des médias hérités», a déclaré M. Moffett. «Ils ont fait le même argument avec DirecTV où ils ont dit qu’ils l’achetaient pour avoir le muscle de distribution de contenu pour faire exploser l’écosystème de distribution de contenu. Pourquoi l’achetez-vous pour le faire exploser? » John Stankey, le chef d’AT & T et le stratège derrière l’accord Warner, a contesté toute affirmation selon laquelle cela coûtait de l’argent à l’entreprise. Lundi, il a déclaré qu’il était probable que l’entreprise réalisera plus de 100 milliards de dollars de revenus, peut-être plus. Les calculs de la société sont les suivants: au total, AT&T a payé 107 milliards de dollars pour Time Warner, qui comprend la dette. Mais il a retiré des milliards de WarnerMedia depuis lors.

Il a vendu plusieurs actifs de WarnerMedia, dont l’immobilier, sa participation dans Hulu et certaines entreprises européennes pour un total de 5 milliards de dollars. Dans le cadre de la scission de WarnerMedia, AT&T sera en mesure de se débarrasser de quelque 43 milliards de dollars de dettes. Cela porte le rendement à 48 milliards de dollars. Aujourd’hui en affaires Mise à jour 18 mai 2021, 18 h 06 HE Amazon prolonge indéfiniment un moratoire sur l’utilisation par la police de son logiciel de reconnaissance faciale.

Google a un autre projet « moonshot »: devenir sans carbone d’ici 2030.

Le Texas, l’Indiana et l’Oklahoma se joignent aux États coupant les allocations de chômage en cas de pandémie. Le géant du téléphone détiendra toujours une grande partie de la nouvelle entreprise qui sera fusionnée avec Discovery. AT&T suppose que la nouvelle société sera évaluée en fonction du cours de l’action de Discovery. Discovery détiendra 29% de la nouvelle entreprise et AT&T détiendra le reste. Sur la base de la valeur marchande de Discovery à la clôture vendredi, la participation de Discovery dans la nouvelle entité vaudrait 24 milliards de dollars et celle d’AT & T de 59 milliards de dollars.

Pris ensemble, cela représente exactement 107 milliards de dollars. Il n’inclut pas au moins 15 milliards de dollars de flux de trésorerie qu’AT & T a retirés de WarnerMedia au cours des trois dernières années. Il n’inclut pas non plus l’argent qu’il a dépensé en conseils pour ses frénésie de négociation. AT&T a payé un total de 1,85 milliard de dollars en honoraires de conseil sur des transactions d’une valeur de plus de 500 millions de dollars chacune depuis 1995, selon Dealogic. Grande mise en garde: la majorité du rendement est basée sur la valeur marchande de Discovery, qui a perdu 6,5% de sa valeur boursière depuis vendredi. Il est possible que Discovery puisse valoir encore moins au moment où la transaction devrait être conclue d’ici le milieu de l’année prochaine. En d’autres termes, l’accord pourrait encore être un échec pour AT&T. M. Moffett a déclaré qu’AT & T semblait acheter des choses avec une prime et vendre à rabais. DirecTV, par exemple, saigne ses clients depuis des années; en février, AT&T a vendu une partie de son activité à la société de capital-investissement TPG pour une valorisation d’environ 16 milliards de dollars, soit un tiers de ce qu’elle avait payé à l’origine. À bien des égards, le problème découle de l’histoire d’AT & T. L’architecte en chef de l’AT&T moderne est Edward E. Whitacre Jr., originaire du Texas qui a commencé sa carrière en tant qu’ingénieur des installations chez Southwestern Bell en 1963 avant de monter dans la chaîne d’entreprise pour créer ce qui allait devenir l’un des plus grands télécommunications. prestataires dans le pays. La philosophie de M. Whitacre, simplement, était plus grande, mieux c’est. Il a transformé Southwestern Bell, le plus petit des opérateurs téléphoniques régionaux de Bell, en un géant du téléphone en engloutissant entreprise après entreprise. M. Stephenson, son successeur, a ensuite transformé AT&T en un géant du mobile. Il a conclu un accord clé avec Apple en 2007 pour devenir le fournisseur exclusif de services iPhone et la société a continué de croître. M. Stephenson a cherché des moyens d’augmenter la taille d’AT & T et en 2011, il a fait une offre de 39 milliards de dollars pour acheter son rival T-Mobile. Mais après un refus réglementaire, il a renoncé à l’accord.