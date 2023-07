Après Mamata Banerjee "Frissonnant de peur" Swipe, la réplique du fixateur de BJP

La ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a dénoncé le BJP et les déclarations de ses dirigeants sur la chute de son gouvernement. Alors qu’elle se moquait du BJP, disant qu’ils tremblaient de peur, le BJP a riposté, demandant aux partisans du Congrès et du CPI (M) de ne pas faire confiance à « l’établissement-Baz netas (politiciens qui travaillent comme fixateurs) ».

« Demandez-leur d’abord de retourner un seau par eux-mêmes, puis ils pourront penser à faire tomber un gouvernement. Laissez-les d’abord penser à faire cela. Ils n’ont pas de travail. Leur gouvernement est déjà tombé, c’est pourquoi depuis hier vous frissonnez dans peur », a déclaré Mme Banerjee aux journalistes à l’hôpital SSKM de Kolkata.

« Le BJP ne cesse de rêver de renverser les gouvernements des États et a maintenant réalisé que son gouvernement au centre serait très bientôt renversé par le peuple indien. Au moment où ils ont appris l’existence de notre alliance, le camp du BJP a commencé à trembler de peur », a déclaré Mme dit Banerjee. Le BJP avait attaqué la nouvelle alliance d’opposition appelée INDIA qui a pris forme à Bangalore mardi, abréviation de Indian National Developmental Inclusive Alliance.

Mme Banerjee a rencontré les victimes de la violence des sondages panchayat à l’hôpital SSKM. Le Congrès de Trinamool a déclaré que ses travailleurs avaient souffert aux mains des partis d’opposition et que la violence n’avait eu lieu que dans quelques stands où les candidats de l’opposition avaient gagné.

Nous CONDAMONS @BJP4Bengale‘s HOOLIGANISME lors des élections du panchayat. Aujourd’hui, l’Honorable Premier Ministre Smt @MamataOfficial rendu visite aux travailleurs de notre parti qui ont été blessés lors des élections du panchayat et leur a réaffirmé notre soutien indéfectible. Prolongation d’un montant à titre gracieux de Rs…. pic.twitter.com/JLGNRXWSMV – Congrès indien de Trinamool (@AITCofficial) 19 juillet 2023

« Tous ceux qui crient à la violence lors des élections du panchayat doivent savoir que le nombre maximum de victimes provient du Congrès de Trinamool. Le nombre maximum de morts et de blessés provient également de notre parti », a déclaré Mme Banerjee.

« Je suis venue à l’hôpital SSKM pour rencontrer les victimes de ceux qui ont subi le plus gros de l’attaque des crétins du BJP à Nandigram et Khejuri. La violence perpétrée par le BJP dans tout l’État est condamnable », a-t-elle ajouté.

Le BJP a cependant blâmé le Congrès de Trinamool pour les violences lors des élections du panchayat.

Le BJP a organisé une marche de protestation de la place du Collège de Kolkata à l’Esplanade contre la violence du scrutin du panchayat, au cours de laquelle quelque 40 personnes sont mortes. La marche était dirigée par les députés du BJP Dilip Ghosh et Sukanta Majumdar, et le chef de l’opposition Suvendu Adhikari.

« Quand Mamata Banerjee traite les netas du Congrès avec des frites de poisson, elle a le sang des travailleurs du Congrès sur les mains. Les netas du Congrès et du CPI (M) mangent des frites de poisson tachées de sang. Je veux faire appel aux travailleurs honnêtes du CPI. (M) et le Congrès de ne pas faire confiance à leurs baaz netas. Rejoignez le BJP et tenez haut notre drapeau », a déclaré Sukanta Majumdar aux journalistes.