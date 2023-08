Après l’USWNT, le Japon représente une nouvelle menace pour la Suède en Coupe du monde

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – Vous ne descendez pas seulement du haut émotionnel de gagner une fusillade de haut en bas – certainement pas lorsque vous gagnez la fusillade d’un millimètre. Le coup de pied décisif de l’attaquante suédoise Lina Hurtig, qui semblait initialement avoir été sauvé, n’aurait littéralement pas pu être plus proche – la technologie de la ligne de but a jugé qu’elle avait franchi la ligne avec la marge la plus mince possible.

« Cette nuit-là, je n’ai pas très bien dormi », a récemment déclaré Hurtig à ESPN. « Il y avait beaucoup d’émotions. »

Fraîchement sortie d’une victoire contre les États-Unis après avoir tenu les Américaines classées n ° 1 à un match nul 0-0 pendant le temps réglementaire et la prolongation, la Suède a dû prendre un certain temps avant de se concentrer immédiatement sur le Japon en attendant le quart de finale de la Coupe du monde féminine. .

« Cela a été deux jours de folie. Aujourd’hui, certains d’entre nous sont restés à l’hôtel et ont récupéré », a ajouté Hurtig mardi. « Certains sont allés ici pour jouer au football. C’est très individuel – tout ce que vous sentez que vous devez faire. »

Après une victoire spectaculaire sur les États-Unis en huitièmes de finale, la Suède se prépare pour une équipe japonaise en forme en quarts de finale. (Photo de Joe Prior/Visionhaus via Getty Images)

C’est le défi unique de la Coupe du Monde : les enjeux sont si élevés, mais il n’y a pas beaucoup de temps pour s’arrêter et réfléchir… c’est juste pour la prochaine. Le prochain, cependant, sera un doozy. Le Japon, l’équipe qui attend les quarts de finale, a été la meilleure équipe jusqu’à présent dans cette Coupe du monde, à la fois par le test visuel et les statistiques pures. Le Japon a marqué 14 buts en quatre matchs (le plus du tournoi) et n’en a concédé qu’une seule fois (à égalité au moins dans le tournoi).

Lorsqu’un journaliste a posé une question préfacée en notant que le Japon était bon avec le ballon, Hurtig a penché la tête sur le côté et a ajouté : « Je pense qu’ils sont également assez à l’aise avec le ballon. »

C’est là que réside le défi pour la Suède. Alors que les États-Unis ont changé les choses – l’entraîneur adjoint de la Suède, Magnus Wikman, a déclaré que le passage à un double pivot signifiait que les États-Unis construisaient davantage au milieu de terrain, auquel la Suède devait s’adapter – ce n’était qu’une ride mineure. D’un jeu à l’autre, le Japon est capable de quelque chose de radicalement différent.

Considérez que le Japon ne détient que 24% de possession lors de sa victoire 4-0 contre l’Espagne en phase de groupes, mais 60% de possession lors de sa victoire 3-1 contre la Norvège en huitièmes de finale. Le Japon est une équipe qui peut jouer dans une variété de manières, tandis que la Suède est une équipe qui jusqu’à présent n’a fait que montrer qu’elle aime appuyer et être physique pour gagner le ballon, puis jouer directement ou compter sur coups de pied arrêtés pour marquer des buts. La Suède s’attend à voir l’équipe du Japon qui a affronté la Norvège et prévoit d’utiliser le physique pour arrêter le Japon synchronisé dans un choc de styles. Après tout, la Suède a commis plus de fautes que n’importe quelle équipe de la Coupe du monde, tandis que le Japon est parmi les moins nombreux en fautes commises.

« Nous devons essayer d’obtenir beaucoup de duels, être physiques contre eux, mais nous devons également accepter qu’ils vont contrôler le ballon et passer le ballon, donc nous devons courir plus longtemps avant de gagner le ballon », a déclaré Wikman. « Nous devons accepter ces choses parce qu’elles sont si bonnes, mais nous devons utiliser nos compétences pour entrer physiquement dans leur corps et obtenir des contre-attaques contre eux. »

Ce ne sera pas un quart de finale facile, mais cela n’a pas non plus été le chemin le plus facile pour l’équipe suédoise lors de cette Coupe du monde féminine. Les Suédois classés n ° 3 ont ouvert leur phase de groupes contre l’Afrique du Sud, une équipe classée 51 places en dessous de la Suède dans le classement mondial de la FIFA. Mais ils sont revenus, gagnant finalement 2-1.

Cette frayeur a commencé à ressembler à un lointain souvenir alors que la Suède traversait le reste de la phase de groupes, en tête de son groupe, jusqu’aux huitièmes de finale. Les Américains avaient dominé le match, battant la Suède 22 à 11, détenant la part du lion de la possession et la limitation de la Suède – une équipe qui aime marquer sur coups de pied arrêtés – à trois coups de pied de coin.

La Suède a peut-être eu un peu de chance contre les États-Unis – trois joueurs américains ont raté leurs chances de gagner lors des tirs au but – mais l’adversité pourrait être ce dont les joueurs suédois ont besoin pour aller de l’avant.

« Bien sûr, vous voulez toujours gagner le match – vous ne voulez pas aller aux tirs au but – mais c’est bien que nous puissions gagner de différentes manières », a déclaré la milieu de terrain Hanna Bennison à ESPN. « Cela nous donne confiance. »

La Suède est sur cette route pas si facile depuis l’Euro l’été dernier. Ils sont entrés dans ce tournoi après avoir remporté l’argent aux Jeux olympiques de Tokyo – la Suède avait sans doute la meilleure équipe de Tokyo. Mais après avoir dominé leur groupe l’été dernier, ils ont de nouveau eu du mal lors des huitièmes de finale, passant d’abord à peine la Belgique, puis subissant une humiliation 4-0 de l’Angleterre.

Après s’être presque rapprochés à plusieurs reprises mais avoir échoué, les joueurs insistent sur le fait qu’ils pensent que cela peut être différent cette fois-ci. Les fusillades gagnées au millimètre et les tournois passés ne vont pas leur peser quand le coup de sifflet retentira contre le Japon.

« Tout le monde est très fort mentalement », a déclaré Bennison. « Nous y avons beaucoup travaillé avec notre psychologue – cela nous a beaucoup aidés en tant que groupe. »

Bien sûr, la possibilité d’une autre séance de tirs au but se profile – le test de stress mental ultime. S’il s’agit à nouveau de coups de pied ponctuels, les joueurs japonais sentent qu’ils ont le dessus.

Le Japon est dans une forme fantastique à la Coupe du monde féminine alors qu’il se qualifie pour les quarts de finale, n’ayant encaissé qu’un seul but. Hagen Hopkins – FIFA/FIFA via Getty Images

« En regardant le match USA-Suède, j’ai pensé que nous avions définitivement une chance de gagner », a récemment déclaré le gardien japonais Ayaka Yamashita selon une traduction de Stats Perform. « Si nous croyons en ce que nous avons fait jusqu’à présent, je pense que tout ira bien. » Yamashita a qualifié « d’utile pour le Japon d’obtenir des informations » sur la fusillade entre la Suède et les États-Unis. Elle a ajouté: « Je pense que cela nous donne un avantage en termes de mentalité. »

L’entraîneur japonais Futoshi Ikeda a déclaré jeudi par l’intermédiaire d’un interprète que les joueurs avaient pratiqué les tirs au but, mais Wikman, l’entraîneur adjoint de la Suède, a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen de recréer les circonstances d’une séance de tirs au but avec la Coupe du monde en jeu.

La Suède a pratiqué les aspects techniques du tir au ballon, mais même si vous vous entraînez, a-t-il dit, les gardiens de but de l’équipe savent où leurs coéquipiers aiment tirer – le match d’échecs psychologique est supprimé lors de ces exercices. Le psychologue du sport de l’équipe a travaillé avec eux sur la façon dont ils devraient réagir lors d’une fusillade, et maintenant les joueurs l’ont vu en action.

« Il est important de pratiquer la bonne humeur – que ferez-vous lorsque vous vous rendrez sur place avec le ballon pour un penalty et que les gens crieront? » dit Wikman. « Pouvez-vous vous concentrer et être concentré? C’est ce qui est le plus important. »

En ce sens, avoir une fusillade à son actif pourrait faire la différence pour les joueurs suédois. Ils ont perdu au moins une nuit de sommeil lors de leur dernière fusillade, mais maintenant ils savent qu’ils peuvent le faire.