SANTIAGO, 30 octobre (Reuters) – Aussi enthousiaste qu’Ashley Twichell était à l’idée de remporter l’or aux Jeux panaméricains dans la nage en eau libre de 10 kilomètres, elle n’en était pas moins ravie de retourner aux États-Unis avec son bébé lundi et de planifier un voyage en famille. à Paris.

Après les Jeux olympiques de Tokyo, où elle est devenue la nageuse américaine la plus âgée depuis 1908 à faire ses débuts olympiques à 32 ans, Twichell était prête à prendre sa retraite et à fonder une famille.

Elle a pris une pause pour avoir son fils Lochlan, mais a mis sa retraite entre parenthèses et a hâte de faire partie de l’équipe olympique américaine de Paris après une brillante natation à Santiago dimanche où elle a battu la médaillée d’or brésilienne aux Jeux d’été de Tokyo et sept fois championne du monde Ana. Marcela Cunha prend la deuxième place.

“Tokyo, je m’attendais vraiment à ce que ce soit la fin de ma carrière”, a déclaré à Reuters Twichell, qui a terminé septième à Tokyo. “C’était une période difficile avant que les Jeux de Tokyo soient retardés d’un an à cause du COVID et j’avais juste l’impression d’en avoir fini physiquement et mentalement et j’étais excité de fonder une famille.

“Après avoir eu mon fils, j’ai vraiment senti que j’avais à nouveau besoin de quelque chose pour moi, alors j’ai commencé à me remettre à l’eau.

“J’y allais le matin pendant que mon mari surveillait notre fils et voulait juste voir où cela nous mènerait.”

Cela a ramené la joueuse de 34 ans aux Jeux panaméricains, où 12 ans plus tôt à Guadalajara, elle avait remporté une médaille de bronze au 800 m nage libre et une autre bataille avec Cunha.

Twichell est arrivée à Santiago dans l’espoir de remporter l’or mais n’était pas sûre de sa forme après des temps d’entraînement modestes et face à un peloton solide.

“C’est ce que j’espérais vraiment, mais pour être honnête, je ne le savais pas”, a déclaré Twichell. “Mes temps d’entraînement ne sont définitivement pas ce qu’ils étaient, même avant Tokyo.

“La formation est en quelque sorte un mélange de maintien de ce que j’ai développé au cours de la dernière année et c’est aussi un territoire inexploré, c’est sûr, étant maman, maintenant mon fils est la priorité.

“J’essaie vraiment de profiter de chaque voyage que je fais, de chaque course et de chaque expérience et d’en tirer le meilleur parti.”

Une partie de la motivation pour continuer à Paris est que c’est quelque chose que Twichell peut partager avec son fils et sa famille.

Même si le fils de Twichell n’était pas à Santiago, le fils de 17 mois a beaucoup voyagé, ayant déjà accompagné sa mère à des compétitions en Afrique du Sud et en Italie et cherchant à ajouter quelques miles de fidélisation supplémentaires avec un voyage à Paris.

“Cela fait partie de ma motivation”, a déclaré Twichell. “Tokyo était incroyable, mais c’était dur de ne pas avoir de famille ou d’amis capables de venir, donc ce serait vraiment spécial de les avoir là-bas.”

Reportage de Steve Keating à Santiago. Montage par Christian Radnedge

