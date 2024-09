Après l’iPhone 16, au moins deux marques Android travaillent sur les boutons de l’appareil photo

Président de la Nubie Ni Fei a affirmé sur Weibo que le futur smartphone Nubia Z70 Ultra offrirait un bouton d’appareil photo « plus réaliste ». Le dirigeant a également confirmé à un follower qu’il s’agirait d’une touche à deux niveaux, permettant apparemment de faire la mise au point avec une demi-pression et de capturer avec une pression complète.

Nubia n’est pas le seul fabricant de téléphones Android prêt à proposer un bouton d’obturateur d’appareil photo après le lancement d’Apple. Un leaker avait précédemment rapporté que la série Find X8 d’OPPO copierait l’iPhone 16 et offrirait un soi-disant bouton rapide pour « geler l’action ». On ne sait pas s’il s’agirait d’un bouton d’obturateur physique standard ou s’il prendrait en charge des gestes comme le bouton de l’iPhone 16. La touche de contrôle de l’appareil photo d’Apple est un bouton à deux niveaux qui prend également en charge les gestes de balayage pour des actions telles que le zoom avant et arrière.