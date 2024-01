Après l’Iowa, Trump est de retour aux commandes de la psyché nationale. Il n’est jamais réellement parti.

Il fut un temps, il n’y a pas si longtemps, où ceux qui étaient fatigués et horrifiés par la présidence de Donald J. Trump pouvaient presque se convaincre que cet homme avait disparu.

Il était apparemment un leader du mouvement en exil, vivant en Floride, ses mensonges électoraux agités se limitant à des monologues privés et à de modestes programmes. Il n’apparaissait plus sur Fox News, l’organe médiatique le plus puissant de la droite. Ses discours sur Truth Social n’ont pas atterri avec la force de leurs prédécesseurs tweetés. Même en tant que candidat déclaré à la présidentielle au cours des 14 derniers mois, M. Trump a souvent cédé la campagne électorale à ses rivaux (qui se battaient pour la plupart entre eux à sa place), sautant les débats et n’apparaissant qu’épisodiquement lors d’engagements publics qui ne concernaient pas la présidence. tribunaux.

Mais avec sa victoire écrasante dans l’Iowa, codifiant sa double emprise sur de larges pans de l’électorat républicain, deux conclusions étaient inévitables mardi matin.

M. Trump est de retour en tant que figure dominante de la vie politique américaine – destiné à être à nouveau omniprésent, ses drames juridiques et électoraux entrelacés devant assombrir l’année consécutive de la nation.