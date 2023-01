Après l’invitation Bharat Jodo de Rahul Gandhi, le RSVP d’Akhilesh Yadav

Akhilesh Yadav a répondu aujourd’hui à l’invitation Bharat Jodo Yatra de Rahul Gandhi avec un tweet de remerciement, quelques jours après son attaque virulente contre le Congrès.

Le chef du Parti Samajwadi a souhaité au chef du Congrès sa marche nationale, qui entre demain dans l’UP. Il n’a pas précisé s’il envisageait de rejoindre Rahul Gandhi, mais le tweet suggérait qu’il ne le ferait pas.

“Merci de m’avoir invité au Bharat Jodo Yatra et meilleurs vœux pour le succès de la campagne Bharat Jodo. L’Inde est plus qu’une simple étendue géographique – elle est unie par l’amour, la non-violence, la compassion, la coopération et l’harmonie. J’espère que cette yatra atteindra son objectif de préserver cette culture inclusive de notre pays », a déclaré Akhilesh Yadav dans une lettre publiée sur Twitter.

La semaine dernière, le chef du parti Samajwadi avait nié avoir reçu une invitation et avait déclaré que le Congrès et le BJP “sont pareils” mais qu’il soutenait l’esprit de la yatra. Tout comme Mayawati, un autre ancien ministre en chef.

Rahul Gandhi avait, en retour, déclaré : “La haine et l’amour sont diamétralement opposés… Mais beaucoup de gens veulent répandre l’amour. Je sais qu’Akhilesh ji et Mayawati ji ne veulent pas de haine. Rishta toh hai…”

Le député du Congrès a également fait remarquer : « Tout le monde sait que le BJP et le Congrès ne sont pas les mêmes. Parce que si cela avait été le cas, alors Narendra Modi n’aurait pas voulu d’un Mukt Bharat du Congrès. Demande-t-il alors un BJP-mukt Bharat? Mais Akhilesh ji a la possibilité de dire quelle est sa perspective.”

La réponse de Mayawati a également été brève. « Meilleurs vœux pour le Bharat Jodo Yatra. Nous remercions Rahul Gandhi pour sa lettre”, a-t-elle déclaré sur Twitter.

” भारत जोड़ो यात्रा ” के लिए शुभकामनायें तथा श्री राहुल गांधी द्वारा इस यात्रा में शामिल होने की लिखी गई चिट्ठी के लिए उनका धन्यव. — Mayawati (@Mayawati) 2 janvier 2023

Plusieurs dirigeants de l’opposition ont brièvement rejoint le yatra de Rahul Gandhi – Aaditya Thackeray du Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray), le ministre en chef du Tamil Nadu et chef du DMK, MK Staline, et l’acteur-politicien Kamal Haasan du Makkal Needhi Maiam.