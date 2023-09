Les Nations Unies ont été conçues à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec pour objectif principal de maintenir la paix et la sécurité internationales.

Le Conseil de sécurité de l’ONU, composé de cinq membres permanents, a été conçu pour être le porte-parole du l’ONUcapable d’émettre des résolutions contraignantes pour les États membres.

Cependant, malgré Russiel’invasion illégale de Ukraine étant en contradiction directe avec les valeurs fondamentales de l’ONU, parce que la Russie est un membre permanent du Conseil de sécurité avec un pouvoir de veto sur ses résolutions, l’ONU est devenue impuissante.

L’agression russe sonne-t-elle donc le glas de l’organisation ?

L’échec de la Société des Nations – conçue après la Première Guerre mondiale avec pour mission principale de maintenir la paix mondiale – était dû à des objectifs très ambitieux et idéalistes, associés à l’incapacité de la Ligue à les imposer à ses États membres.

L’ONU a été conçue dans des circonstances similaires à la fin de la Seconde Guerre mondiale et souffre manifestement des mêmes défauts, même si elle a duré beaucoup plus longtemps.

Si l’ONU veut défendre efficacement la paix mondiale, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité ont l’énorme responsabilité de défendre et de défendre ouvertement les valeurs fondamentales de l’ONU.

« La Russie n’a pas respecté les principes de l’ONU »

L’invasion illégale de l’Ukraine par la Russie démontre un mépris flagrant du droit international.

Il a cyniquement manipulé l’ONU pour atteindre ses objectifs expansionnistes.

Apparition du président Zelensky à New York à l’Assemblée générale annuelle des Nations Unies aurait dû galvaniser le leadership international autour des valeurs fondamentales de l’ONU ; plutôt, Zelensky ne pouvait masquer sa frustration face à l’impuissance évidente et à l’hypocrisie inhérente de l’ONU.

Non seulement la Russie a fait preuve d’un mépris total pour les principes fondamentaux de l’ONU, mais elle a également encouragé la division au sein des rangs de l’ONU.

Plusieurs pays ont établi des liens économiques plus étroits avec la Russie depuis le début de la guerre, et la Russie a réussi à les contraindre à « rester assis sur la barrière » et à donner la priorité à l’intérêt national plutôt qu’à défendre les principes de sécurité collective de l’ONU.

Pire encore, certains pays ont utilisé la tribune de l’ONU pour critiquer ouvertement les États-Unis qui soutiennent l’Ukraine et prolongent le conflit.

Avec un budget annuel de plus de 3 milliards de dollars (2,6 milliards de livres sterling) et une réputation d’être fortement bureaucratique et de « lieu de discussion » pour les opinions minoritaires, si l’ONU est impuissante à remplir sa mission principale, est-elle encore adaptée à son objectif ?

« Une vision digne, une hallucination malavisée sans résolution »

Malgré la guerre en Ukraine, tous les aspects des activités de l’ONU ne doivent pas être considérés comme un échec.

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a été très efficace en fournissant une aide humanitaire et une aide au développement aux enfants du monde entier et l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) fournit une assistance vitale aux personnes forcées de fuir les conflits et les persécutions.

En tant qu’initiative mondiale, l’ONU ne porte pas de jugement sur les styles de politique nationale – qu’il s’agisse d’autocraties, de démocraties ou de dictatures.

Au lieu de cela, il cherche à aligner ses membres autour de valeurs fondamentales, de principes et de l’état de droit international – il aspire à la paix, à la dignité et à l’égalité sur une planète saine.

Cependant, sans l’engagement et la détermination de ses membres, la vision louable de l’ONU n’est rien d’autre qu’une hallucination malavisée.

5:24

Cyberattaque « sans précédent » en Crimée





Le deuxième secrétaire général de l’ONU, Dag Hammarskjöld, a un jour observé que « l’ONU n’a pas été créée pour emmener l’humanité au paradis, mais pour sauver l’humanité de l’enfer ».

Il constitue sans aucun doute un catalyseur mondial inestimable en faveur du dialogue, de la compréhension et du compromis.

Mais les événements récents ont mis en lumière des défauts fondamentaux qui doivent être corrigés si l’on veut éviter que l’ONU ne sombre dans l’inutilité et l’obscurité.

Comme l’a prouvé l’invasion illégale de la Russie, le dialogue et le compromis ne constituent pas toujours une riposte efficace aux ambitions brutales de ceux qui sont déterminés à entraîner l’humanité dans l’abîme.

Comme l’écrivait Léonard de Vinci : « Les hommes font la guerre et détruisent tout autour d’eux.

« La terre devrait s’ouvrir et les engloutir.

« Celui qui n’apprécie pas la vie ne la mérite pas. »