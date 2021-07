‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah’ est dans les nouvelles pour une raison ou une autre. Il y a quelques mois, l’acteur Munmun Dutta a reçu une réaction extrême sur les réseaux sociaux après avoir utilisé une insulte de castiste dans l’une de ses vidéos sur les réseaux sociaux. Après toute la critique, Munmun a présenté des excuses en disant qu’elle n’avait jamais eu l’intention d’insulter, d’intimider, d’humilier ou de blesser les sentiments de qui que ce soit. Elle a cité la «barrière de la langue» comme raison de son erreur.

Maintenant, tout le casting de ‘TMKOC’ a été obligé de signer un engagement. Selon un rapport dans ETimes, le producteur de l’émission, Asit Kumarr Modi, a fait signer aux acteurs un engagement qui leur interdit d’utiliser un langage grossier ou de faire une remarque castiste / religieuse qui pourrait blesser tout sentiment.

Selon le rapport, les acteurs de la série ont été surpris par ce nouveau diktat, cependant, Asit a rendu « obligatoire pour les acteurs de signer le document quoi qu’il arrive ». Des copies papier dudit engagement ont été remises aux acteurs sur le plateau et leurs signatures ont été prises, a rapporté ETimes.

Depuis sa controverse sur les insultes de castistes, Munmun Dutta n’a pas été vue dans l’émission, ce qui a entraîné des discussions que l’acteur a démissionnées. Mettant fin aux rumeurs, Asit Kumarr Modi a également confirmé que l’actrice faisait toujours partie intégrante de la série.

Dans une déclaration à la publication, il a déclaré : « Munmun Dutta fait toujours partie de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah en tant que Babita Ji. Toutes les rumeurs sur son départ de la série sont sans fondement et incorrectes. »

En mai, Munmun a utilisé une remarque de castes contre une certaine communauté et a ensuite fait face à la colère des internautes. Elle s’est ensuite excusée pour le même et a cité la «barrière de la langue» comme problème. « Ceci fait référence à une vidéo que j’ai publiée hier dans laquelle un mot que j’ai utilisé a été mal interprété. Cela n’a jamais été dit dans l’intention d’insulter, d’intimider, d’humilier ou de blesser les sentiments de qui que ce soit. En raison de ma barrière linguistique, j’étais vraiment mal informé sur le sens du mot. Une fois que j’ai été mis au courant, j’ai immédiatement retiré le rôle. Je voudrais sincèrement m’excuser auprès de chaque personne qui a été blessée involontairement par l’utilisation du mot et je le regrette sincèrement (sic) », a-t-elle écrit dans ses excuses.

Un FIR a également été déposé contre Munmun en vertu de la loi de 1989 sur les castes et tribus répertoriées (prévention des atrocités).