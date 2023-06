Après l’Inde du Sud, une nouvelle guerre du lait, cette fois dans le Madhya Pradesh

Après le Karnataka et le Tamil Nadu, le prochain champ de bataille de l’industrie laitière indienne semble se dessiner dans le Madhya Pradesh, où la propre marque laitière coopérative de l’État, Sanchi, est mise au défi par le mastodonte laitier Amul, basé au Gujarat.

Le parti du Congrès a accusé le gouvernement de l’État dirigé par le BJP de promouvoir Amul et d’autres marques aux dépens de la marque Sanchi de la Fédération laitière coopérative (MPCDF) du Madhya Pradesh, une allégation que le gouvernement a démentie lors d’une confrontation politique avant les élections prévues plus tard ce année.

Les agriculteurs du village de Mughaliya Haat affirment avoir cessé de vendre leur lait à Sanchi. Prahlad Sen, un agriculteur qui vend du lait à Sanchi depuis plus de deux décennies, est récemment passé à une entreprise laitière privée offrant Rs 40 à Rs 45 le litre, une augmentation significative par rapport au tarif de Sanchi de Rs 30 à Rs 32. « Nous don n’obtenons pas le prix souhaité, c’est pourquoi nous ne donnons pas de lait à Sanchi », a déclaré M. Sen.

De même, Jitendra Dhangar, dont la famille est associée à Sanchi depuis un quart de siècle, a commencé à vendre à Amul. La raison, encore une fois, se résume à un système de prix plus favorable : Amul propose entre Rs 40 et Rs 43 le litre, contre Rs 32 à Rs 35 pour Sanchi.

Alors que le centre de collecte de Sanchi Dugdh Sangh dans le village de Mughaliya Haat reste opérationnel, il reste largement inutilisé. Le point de refroidissement du lait, autrefois animé, est maintenant presque vacant. Phool Singh Dhangar, directeur d’une société coopérative fournissant du lait à Sanchi, a cité les faibles taux comme le problème clé.

« Les agriculteurs avaient l’habitude de croire en Sanchi et aux coopératives, mais maintenant, les entreprises privées donnent plus d’argent aux agriculteurs », a déclaré M. Dhangar.

Le Dr Govind Singh, ancien ministre coopératif et chef de l’opposition, a averti que si la tendance actuelle se poursuit, les produits de la marque Sanchi pourraient devenir obsolètes d’ici un an. Il a en outre affirmé que cela faisait partie d’un complot gouvernemental visant à renforcer le Gujarat aux dépens du Madhya Pradesh.

En réponse à ces allégations, le haut dirigeant du BJP et ministre des coopératives, Arvind Singh Bhadoria, a exhorté les critiques à « faire des études et des devoirs appropriés » avant de faire des déclarations radicales. Il a fait valoir que la marque Sanchi reste rentable et continue de croître.

Malgré l’affirmation du gouvernement selon laquelle Sanchi est toujours rentable et que sa gamme de produits s’élargit, les données racontent une histoire différente. L’achat moyen de lait par la Madhya Pradesh State Cooperative Dairy Federation Limited (MPCDF) a atteint son sommet de plus de 11,02 lakh kg par jour en 2017-2018, suivi d’une baisse constante les années suivantes. Les ventes de produits laitiers de Sanchi, qui s’élevaient à 1 751 crores de roupies en 2017-2018, ont légèrement augmenté en 2018-2019, mais sont sur une trajectoire descendante depuis lors.

La controverse fait écho à des situations similaires au Karnataka et au Tamil Nadu, où l’entrée d’Amul sur le marché des produits laitiers frais a suscité des débats houleux.

Au Karnataka, la controverse Amul-Nandini, qui a éclaté avant les élections à l’Assemblée, était centrée sur les craintes que la présence d’Amul puisse saper l’industrie laitière locale, en particulier la Karnataka Cooperative Milk Producers ‘Federation Limited, ou la marque de lait Nandini de KMF.

Au Tamil Nadu, l’entrée d’Amul a conduit à un différend avec la coopérative régionale Aavin, le ministre en chef MK Staline exhortant le ministre de l’Intérieur à empêcher Amul de se procurer du lait sur le territoire d’Aavin.